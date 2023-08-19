 

Боль может быть постинфарктным показателем риска смерти

19.08.2023, 21:25, Разное
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Недавние исследования подтверждают, что наличие болевых ощущений у людей, переживших инфаркт, может указывать на их увеличенную подверженность смертельному исходу. Ученые из Швеции, представляющие Школу здоровья и благополучия при Даларнском университете, выявили интересный факт: боль, появившаяся после инфаркта, может быть показателем риска смерти в будущем.

Согласно исследованию, развитие боли в течение года после сердечного приступа может служить индикатором возможности смерти в ближайшие годы. Ученые подчеркивают, что риск умереть в течение следующих восьми лет заметно возрастает у тех, кто переживает умеренные или сильные болевые ощущения после инфаркта.

Анализ был проведен на основе данных о 18 376 пациентах в возрасте до 75 лет, все они перенесли инфаркт в период с 2004 по 2013 год. Доля женщин среди участников составила 24,5%. Год спустя после инфаркта все участники прошли повторное обследование.

Интересно, что многие из переживших инфаркт пожаловались на болевые ощущения, не связанные непосредственно с сердцем, в основном, это были мышечно-скелетные боли. Некоторые из них столкнулись с интенсивной болью, которая оказала негативное влияние на качество их жизни. Исследователи отметили, что появление хронических болей после инфаркта связано с риском ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы, что может даже привести к летальному исходу.

Согласно результатам исследования, пациенты с умеренной болью имеют на 35% выше вероятность умереть, в то время как у тех, кто сталкивается с сильной болью, это происходит в два раза чаще, чем у тех, у кого не возникает хронической боли.

Ученые также высказали мнение о возможных факторах, влияющих на развитие хронической боли после инфаркта. Курение, высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина могут быть связаны с этим явлением. Важно особенно внимательно следить за этими параметрами у тех, кто пережил инфаркт.


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