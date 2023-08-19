 

Мнение: О проклятии августа для России… Мы её теряем?

19.08.2023, 20:35, Разное
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Опять «на ровном месте»!

Ещё совсем недавно, вот прямо только что, казалось, будто всё в порядке. Полёт нормальный. Ситуация терпимая, а положение — так и вовсе «очень даже ничего». Но знаете, Вселенная — дама коварная. Способна выкинуть любой сюрприз без предупреждения.

И вот — в единый миг всё изменилось. Мы её теряем — и пока непонятно, по какой причине…

Как обычно, «всё решает последний дюйм». И уж точно — не говори гоп, пока не перескочишь.

Ещё утром показывали бодрящие снимки с российской автоматической космической станции «Луна-25», подлетающей к естественному спутнику Земли. Шла подготовка к финальной стадии экспедиции, прилунению. И вдруг…

Во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами», — лаконично сообщил «Роскосмос». И успокоительно добавил, что сейчас лучшие «специалисты анализируют ситуацию».

Что могло случиться, Бог весть. Но закрадываются нехорошие подозрения

Неужели мы её «теряем»?

Обидно было бы, да?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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