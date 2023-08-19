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19.08.2023, 20:10, Разное
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Фотофлагман Vivo X100 Pro Plus обзаведется уникальной телефотокамерой разрешением 200 МП, ставшей его главной особенностью. Сведения об этой инновации обнародованы на платформе утечек Slashleaks.

По информации портала, новый смартфон от Vivo также укомплектуют как минимум двумя ведущими камерами, разрешение каждой из которых составит 50 МП. Одной из них станет Sony IMX989 с переменной апертурой, в то время как другая получит название Sony IMX758.

Отмечается также, что в Vivo X100 Pro Plus будет установлен 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Производительность обеспечит процессор Snapdragon 8 Gen. Устройство будет включать ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а его защита от влаги и пыли соответствует стандарту IP68.

Личностью, опубликовавшей данную утечку, оказался пользователь с ником LeaksPinner. На его счету насчитывается 1740 утечек, из которых точными оказались 86%.

По ожиданиям, новый флагман Vivo будет представлен в Китае в сентябре 2023 года. О стоимости устройства информация пока не разглашается.


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