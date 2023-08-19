Врач Захарова назвала 3 симптома серьезных проблем со здоровьем

В суете повседневной жизни часто бывает сложно заметить некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Семейный врач Татьяна Захарова подчеркивает, что игнорировать некоторые симптомы небезопасно, и она выделяет три важных сигнала, на которые всегда стоит обращать внимание.

Избыточное потоотделение

Если человек сталкивается с увеличенным потоотделением, это может быть связано не только с жарой или физической нагрузкой. Врачи подчеркивают, что это состояние может говорить о стрессе, менопаузе, употреблении определенных лекарств, а также о сниженном уровне сахара в крови и чрезмерном потреблении алкоголя. Если избыточное потоотделение не имеет явного объяснения, это может быть признаком серьезных заболеваний, таких как диабет, нарушения щитовидной железы или проблемы с нервной системой. Также следует обратить внимание на ночное потоотделение, которое может быть вызвано инфекциями или даже определенными видами рака.

Шум или звон в ушах

Часто шум в ушах (или звон) может показаться незначительным, но если он длится долгое время или ухудшается, это может указывать на основное заболевание. Врачи предупреждают, что шум в ушах может быть связан с диабетом, проблемами щитовидной железы, дефицитом железа или даже рассеянным склерозом. В случае внезапного появления шума после головной травмы, сопровождаемого другими симптомами, такими как онемение, головокружение или потеря слуха, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, так как это может быть связано с инсультом.

Отек ног

Хотя опухшие ноги могут быть обыденным явлением в жаркую погоду или после продолжительного сидения, это также может свидетельствовать о серьезных проблемах. Генерализованный отек ног может возникнуть из-за скопления жидкости из-за долгого стояния или сидения, избыточного веса, беременности, приема определенных лекарств или излишнего потребления соли. Но если нет очевидного объяснения отеку или если сопутствующие симптомы присутствуют, следует обратиться к врачу для более детального обследования.

Не стоит игнорировать свой организм, даже если видимые симптомы кажутся незначительными. Забота о своем здоровье важна, и эти три сигнала могут помочь своевременно выявить серьезные проблемы и предотвратить их развитие.