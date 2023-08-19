Афганистан стал лидером по экспорту Coca-Cola в Россию

Росстат опубликовал отчёт об импорте продуктов питания и напитков в Россию во втором квартале 2023 года. Впервые в истории одним из ключевых торговых партнёров Москвы стал Афганистан – Эмират является безоговорочным лидером по поставкам Coca-Cola на российский рынок.

«Каждая четвертая банка оригинальной «Колы», проданная в нашей стране в этом году, была произведена в Афганистане. Качество напитка соответствует лучшим мировым стандартам, а цена более чем демократичная», – рассказал журналистам старший аналитик Росстата Иосиф Гольдштейн.

Руководство компании «Coca-Cola Kabul» в ближайшее время планирует построить не менее двух новых заводов по разливу сладкого газированного напитка. Как отмечается в пресс-релизе компании, если текущие объёмы экспорта в Россию сохранятся, то к концу года компания может стать крупнейшим налогоплательщиком Афганистана.

«Только в июле мы отправили больше тысячи караванов с Coca-Cola на север и уже получили предоплату на два миллиона банок. Благодаря этому в ближайшее время будут созданы ещё пять тысяч рабочих мест, а в бюджет в виде налогов поступит десять миллионов долларов», – говорится в документе, опубликованном на сайте компании.

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