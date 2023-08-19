 

Рупор кремлевской пропаганды: “Лютые пташки”

19.08.2023, 19:25, Разное
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Ракета российского ОТРК "Искандер" произвела фурор на выставке боевых дронов в Чернигове. В итоге самая лютая пташка на выставке "Лютых пташек" зашла через крышу местного дворца культуры, где проходило мероприятие.

Противник заявил 5 убитых и 37 раненых после удара.
Идет активный поиск того, кто слил информацию по выставке, а также поиск виновных в том, что выставку разместили недалеко от границы, в районе очень слабо прикрытом средствами ПВО.

Источник: Colonel Cassad


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