Рупор кремлевской пропаганды: “Лютые пташки”

Ракета российского ОТРК "Искандер" произвела фурор на выставке боевых дронов в Чернигове. В итоге самая лютая пташка на выставке "Лютых пташек" зашла через крышу местного дворца культуры, где проходило мероприятие.

Противник заявил 5 убитых и 37 раненых после удара.

Идет активный поиск того, кто слил информацию по выставке, а также поиск виновных в том, что выставку разместили недалеко от границы, в районе очень слабо прикрытом средствами ПВО.

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