 

В Волгограде задержаны диверсанты, скупавшие иностранную валюту для ослабления курса рубля

18.08.2023, 15:33, Разное
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В одном из пунктов обмена валюты Центрального района Волгограда задержали молодую пару с ребёнком, намеренно скупавшую доллар для создания дефицита иностранной валюты на рынке.

Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного от работников валютного пункта, которым показалось странным поведение семьи. Они потребовали обменять им около 200 тысяч рублей, причём в последний месяц никто больше 10 тысяч рублей не менял.

На вызов сразу же отреагировали специалисты из отдела борьбы с экономическими преступлениями. Глава регионального отделения, полковник Махов, лично участвовал в задержании преступников. По его словам, ведомство предотвратило дальнейший обвал рубля на рынке.

«ОПГ оказалось подготовленной – для отвода глаз они использовали ребёнка, а всем знакомым рассказали легенду о якобы планирующемся отдыхе за границей, – рассказывает источник. – Однако диверсанты плохо подготовили легенду – в конце августа все в России собирают детей в школу, поэтому речи об отдыхе, тем более заграничном, и речи быть не может».

Фигуранты дела заблаговременно обустроили себе явочную квартиру – чтобы отвести подозрения, они взяли её в ипотеку ещё в 2018 году. Сейчас там ищут иностранную валюту и другие доказательства преступной деятельности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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