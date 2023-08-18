Переживший мучения челябинский лев начал новую жизнь на исторический родине

Карен Даллакян – известный в Челябинске ветеринар. Весной 2020 года он начал выхаживать львенка Симбу, которого привезли из Республики Дагестан. Тогда молодой хищник покинул своего прежнего хозяина – фотографа, который замучил его до отказа лап. Некоторое время животное не могло передвигаться самостоятельно, но уже к лету его состояние улучшилось. Симба вновь стал ходить. Осенью его отвезли в Африку – на историческую родину.

Сегодня челябинский лев живет в Танзании –

в зоопарке Таборы. Новая жизнь пришлась по вкусу молодому льву. Еще бы… Ведь рядом с ним живет ласковая львица Фиона. Она ухаживает за прибывшим из России хищником. В Сети даже появилось видео, как Симба наслаждается в обществе подруги. Остается только порадоваться за него.