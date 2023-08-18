5 новинок аудиокниг на любой вкус

“Петрикор”, Ирада Берг

Ирада Берг – петербурженка. В городе не Неве она получила филологическое образование и начала карьеру писателя. После первых опытов появились большие произведения. Этот сборник рассказов и пьес – плот труда зрелого. Формально сюжеты не объединены ни местом действия, ни главными героями. Жаркий Порту, яркий Лос-Анджелес, Лазурный берег и пасмурный Петербург. В декорациях этих городов разворачиваются судьбы главных героев. Одни обретают настоящих друзей, другие – размышляют над природой таланта, третьи – упражняются в смирении, ну а избранные – получают счастливую и взаимную любовь и всё это в озвучке Максима Матвеева и Марии Мироновой.

“Алые паруса”, Александр Грин

Свою главную повесть Александра Грина озвучил Дмитрий Кравченко. Автор ее написал в послереволюционном Петрограде, в стране, раздираемой противоречиями Гражданской войны. Над этой сказкой-феерией писатель работал пять лет, стремясь вложить в неё всю свою веру во всепобеждающую силу возвышенной мечты и то, что каждый может сделать для ближнего чудо. Ассоль убеждена, что однажды к ней приплывёт Грей на корабле под алыми парусами и заберет в новый, лучший мир, где они будут счастливы вместе… После публикации повести в 1922 году Константин Паустовский написал, что, даже если Грин не напишет больше ничего, то этой истории “довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству”.

“Маленький принц”, Антуан де Сент-Экзюпери

Писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери вошкл в историю еще и как философ благодаря этой сказке-притче. Как признавался сам автор, эта история возникла у него как ответ на ужасы войны, о которых он знал на собственном опыте – служил в военной авиации. После травматического опыта ему хотелось вернуться к простым, базовым истинам, понятным даже ребенку. “Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит”, – с таких слов начинает Экзюпери. Голос этой прекрасной книге подарила известная актриса Елизавета Арзамасова. По сюжету главный герой – альтер-эго автора – встречает в пустыне Маленького Принца. Обитатель другой планеты и чистого детского сознания, он рассказывает о своих простых правилах жизни. Они возвращают героя к пониманию дружбы, ответственности, любви, доброты и свободы.

“Это же подросток! Как жить и общаться с детьми, когда они взрослеют”, Вика Дмитриева

Семейный психолог Вика Дмитриева по своему опыту знает, как все родители боятся, когда их ребенок вступит в подростковый период. Ведь это неизбежно несет с собой – перепады настроения, вредные привычки, радикальные изменения в характере и обязательный для этого этапа бунт. Как подготовиться к этому сложному этапу? И как вести себя, когда он наступит, чтобы сохранить доверительные отношения с ребенком? Автор дает проверенные методы поведения, стратегии ведения бесед и другие рекомендации, которые помогут и родителям, и подросткам достойно преодолеть сложный период и выйти из него, став еще ближе.

“Наша вина”, Мерседес Рон

Аргентинская писательница Мерседес Рон пишет любовные романы. Читатели знают автора как мастера создавать увлекательные сюжеты, за которыми интересно следить из книги в книгу. Этот роман – финальная часть трилогии “Моя вина” об интриге между сводными братом и сестрой Николасом и Ноа. На этот раз отношения Николаса и Ноа заходят в тупик. Кажется, былую пылкость чувств не вернуть. Но в их жизнь приходят испытания, которые помогают разжечь огонь эмоций с новой силой. Пойдут ли они дальше вместе или навсегда расстанутся? Можно ли забыть любовь? Смогут ли герои оставить былые ошибки и начать всё сначала?