В июле японский экспорт снизился впервые с 2021 года

Вчера японское Министерство финансов опубликовало данные, указывающие на снижение экспорта из Японии на 0,3% в июле по сравнению с прошлым годом. Это первый спад с 2021 года. Ранее аналитики предсказывали более значительное падение — на 0,8%. В июне в стране рост экспорта увеличился на 1,5%.

Снижение связано с пониженным интересом к легким нефтепродуктам и оборудованию для производства чипов, которые обычно отправляются на экспорт. Неопределенность в макроэкономике и нестабильный рост китайской также могут оказать негативное влияние на будущие экспортные показатели.

Китай является ключевым торговым партнером Японии. Однако в июле экспорт в КНР снизился на 13,4%, став восьмым месяцем подряд с отрицательным показателем. В то же время экспорт в США увеличился на 13,5%, достигнув рекордного уровня. Но эксперты сомневаются, что рост поставок в США и Европу сможет полностью компенсировать убытки от их снижения в Китай.