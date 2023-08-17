 

Об Эаренделе появились новые запредельные данные

17.08.2023, 16:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

James Webb Space Telescope (JWST) – новое поколение космического телескопа, которое обещает открыть множество секретов о Вселенной. Среди них – возможность изучить Earthendell, самую дальнюю известную звезду.

Earthendell, находящаяся на расстоянии около 13,4 миллиарда световых лет от Земли, представляет собой настоящую загадку. Очень мало известно о ее происхождении и свойствах, и JWST может помочь нам раскрыть эту тайну.

Спектрометры JWST позволят провести анализ состава Earthendell и определить, из каких элементов она состоит. Также с помощью телескопа можно будет изучить ее поверхность и возможные атмосферные явления. Узнав об этих деталях, мы сможем лучше понять, как формируются и эволюционируют звезды.

Однако исследование Earthendell — это вызов. Учитывая огромное расстояние до звезды, JWST должен использовать свои мощные инструменты и технологии, чтобы собрать достоверные данные. Кроме того, она настолько удалена, что ее свет доходит до нас с огромной задержкой, что создает сложности во времени наблюдения и интерпретации полученных данных.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Redmi K60 Ultra представлен официально

17.08 / Депутат Госдумы отказался от статуса почётного жителя французского города, увидев на его гербе петуха

17.08 / Двойной деним, кардиган с брюками-клипсами и рубашка: 10 сентябрьских повседневных образов для женщин старше 40 лет

17.08 / Скандалы: «Шок, слёзы»

17.08 / Студия Mundfish выпустила ограниченную серию шоколадок «Аленка» из Atomic Heart

17.08 / Городской хетчбэк FAW Bestune Xiaoma готов к выходу на китайский рынок

17.08 / “Корона” на орбите способна пробыть 10 суток

17.08 / Скандалы: В дом заходила только прислуга

17.08 / Mirror: Apple предупредила пользователей об опасности сна с заряжающимся iPhone

17.08 / Невролог Алехина назвала различия между эссенциальным тремором и болезнью Паркинсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика