Redmi K60 Ultra представлен официально

В Сети опубликовали фотографии нового смартфона Redmi K60 Ultra.

Данный девайс имеет сходство по внешнему виду с флагманом Xiaomi 13, однако не обошлось и без индивидуальных особенностей. В частности, за производительность смартфона отвечает мощный процессор Dimensity 9200+ с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами флеш-памяти. О размерах смартфона свидетельствует дисплей на 6,67 дюйма с высоким разрешением и частотой 144 Гц.

С задней части аппарата размещена основная камера с датчиком Sony IMX800. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч. Цена на новинку в базовой версии составила 360 долларов. В модификации с 24 гб ОЗУ и 1 терабайтом постоянной памяти стоимость достигает 495 долларов.