 

Депутат Госдумы отказался от статуса почётного жителя французского города, увидев на его гербе петуха

17.08.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат Государственной думы Виктор Мухин, в 1990-е известный в некоторых кругах как Витя Муха, устроил скандал в мэрии французского города Сен-Жюльен.

Ему должны были торжественно присвоить статус почётного горожанина за большой финансовый вклад в инфраструктуру, однако в последний момент парламентарий увидел петуха на гербе и закатил скандал.

Мухин владеет недвижимостью в Сен-Жюльене с 2008 года и с тех пор он значительно вложился в прибрежный городок – построил в нём за свой счёт спортивные площадки, благоустроил набережную, отреставрировал десяток старинных зданий, купил новый автобус для местного футбольного клуба. С 2015 года именно там живёт его семья.

На церемонию собрались порядка 50 человек, включая старейших жителей Сен-Жюльена. Согласно традиции, перед вручением удостоверения почётного жителя в помещении разворачиваются два стяга с местным гербом, символизирующие два исторических маяка, вокруг которых вырос город, и играет гимн Франции. Однако в этот раз всё пошло не по плану: Мухин увидел петуха на гербе и начал кричать, чтобы «убрали этот зашквар».

Помощники пытались объяснить, что этому гербу уже четыре века и он не несёт никаких оскорбительных смыслов, но народный избранник отверг все доводы и обвинил французов в том, что они «сами под позорную масть рисуются и его замазать хотят». От звания Мухин отказался, а вечером в тот же день неизвестные с битами разбили несколько благоустроенных им спортивных площадок, выбили окна в мэрии и прокололи колёса автобусу футбольного клуба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Двойной деним, кардиган с брюками-клипсами и рубашка: 10 сентябрьских повседневных образов для женщин старше 40 лет

17.08 / Скандалы: «Шок, слёзы»

17.08 / Студия Mundfish выпустила ограниченную серию шоколадок «Аленка» из Atomic Heart

17.08 / Городской хетчбэк FAW Bestune Xiaoma готов к выходу на китайский рынок

17.08 / “Корона” на орбите способна пробыть 10 суток

17.08 / Скандалы: В дом заходила только прислуга

17.08 / Mirror: Apple предупредила пользователей об опасности сна с заряжающимся iPhone

17.08 / Невролог Алехина назвала различия между эссенциальным тремором и болезнью Паркинсона

17.08 / Mitsubishi завершит производство модели Mirage из-за падающего спроса

17.08 / Серийная версия внедорожника Mahindra Thar.e появится не раньше 2024 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика