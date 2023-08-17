Депутат Госдумы отказался от статуса почётного жителя французского города, увидев на его гербе петуха

Депутат Государственной думы Виктор Мухин, в 1990-е известный в некоторых кругах как Витя Муха, устроил скандал в мэрии французского города Сен-Жюльен.

Ему должны были торжественно присвоить статус почётного горожанина за большой финансовый вклад в инфраструктуру, однако в последний момент парламентарий увидел петуха на гербе и закатил скандал.

Мухин владеет недвижимостью в Сен-Жюльене с 2008 года и с тех пор он значительно вложился в прибрежный городок – построил в нём за свой счёт спортивные площадки, благоустроил набережную, отреставрировал десяток старинных зданий, купил новый автобус для местного футбольного клуба. С 2015 года именно там живёт его семья.

На церемонию собрались порядка 50 человек, включая старейших жителей Сен-Жюльена. Согласно традиции, перед вручением удостоверения почётного жителя в помещении разворачиваются два стяга с местным гербом, символизирующие два исторических маяка, вокруг которых вырос город, и играет гимн Франции. Однако в этот раз всё пошло не по плану: Мухин увидел петуха на гербе и начал кричать, чтобы «убрали этот зашквар».

Помощники пытались объяснить, что этому гербу уже четыре века и он не несёт никаких оскорбительных смыслов, но народный избранник отверг все доводы и обвинил французов в том, что они «сами под позорную масть рисуются и его замазать хотят». От звания Мухин отказался, а вечером в тот же день неизвестные с битами разбили несколько благоустроенных им спортивных площадок, выбили окна в мэрии и прокололи колёса автобусу футбольного клуба.

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