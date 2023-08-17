 

Скандалы: «Шок, слёзы»

17.08.2023, 15:25, Разное
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Директор Лады Дэнс рассказал об угрозах певице

Жизнь певицы Лады Дэнс сейчас напоминает какой-то драматический сериал, где каждый день что-то происходит после попадания в больницу в результате ДТП. Вчера стало известно, что представители артистки написали заявление в правоохранительные органы по поводу угроз, которые стали поступать певице в соцсетях. Ей угрожают, заставляя отказаться от претензий к транспортной компании, которая владела тем самым такси, где ехала артистка со своим хореографом. К Ладе уже приставили охрану.

Что же сейчас происходит в этой истории и какие меры будут предприняты, «МК» рассказал продюсер Сергей Пудовкин.

— Вчера в семь вечера правоохранительным органам были переданы голосовые сообщения в количестве 11 записей для возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством. Проверка будет произведена в отношении двух подозреваемых. Местонахождение лады сейчас полностью находится под контролем, а защита певицы обеспечена круглосуточно. Это предмет моего особого внимания, могу ещё раз сказать, будем отвечать на угрозы по закону, но максимально жёстко.

— Как отреагировала сама Лада на угрозы?

— Она чрезвычайно эмоционально перенесла появление этих сообщений, которые поступали, к сожалению, на её телефон. Конечно, она отреагировала чрезвычайно болезненно. Это был просто эмоциональный шок, потрясение, слёзы. Поэтому сейчас мы полностью блокировали для нее эту информацию. По жёсткой рекомендации врачей мы сейчас оградили категорически Ладу Дэнс от любой негативной информации. На данный момент Лада находится в состоянии покоя, потому что ей сейчас нужна та самая реабилитационная тишина и возвращение к нормальной жизни.

СКРИНШОТ СООБЩЕНИЯ НА СТРАНИЧКЕ ПЕВИЦЫ.

— Что вы будете делать в отношении тех, кто угрожал, и вообще со всей этой историей?

— С этими уродами, которые занимаются информационным терроризмом, я предметно буду разбираться. Я этого не оставлю. Мне кажется, это такой прецедент, который впоследствии даст возможность известным людям как-то себя обезопасить. Не в моей компетенции, конечно, создавать какой-то специальный орган по информационной защите звёзд, но я приложу к этому все свои силы, связи и возможности, чтобы эту проблему вывести на другой качественный уровень. Я имею в виду проблему защиты звёзд от подобных угроз.

— А как сейчас в целом самочувствие певицы после 11 дней нахождения в больнице?

— У неё начинается реабилитация. Этот процесс не будет быстрым. Я впервые могу об этом сказать, что реабилитационная программа сейчас расписана на 3 месяца. Это целый комплекс небольших физических упражнений поначалу, затем нагрузка будет усиливаться. В настоящий момент мы в первую очередь сосредоточены на очевидных физических проблемах, которые возникли после этого тяжёлого ДТП.

Ульяна Калашникова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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