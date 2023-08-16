Рупор кремлевской пропаганды: В Брянской области уничтожены украинские террористы

В Брянской области 15 августа ликвидирована украинская ДРГ, которая пыталась проникнуть вглубь области.

4 персонажа были убиты. С нашей стороны погиб 1 боец и 2 были контужены. При убитых боевиках были обнаружены стрелковое оружие, взрывчатка и дроны с маркировкой "Собственность ФСБ" предназначенные для провокаций, в которых потом планировали обвинить ФСБ.

Хороший украинский террорист – мертвый украинский террорист.

PS. Пограничники о данном бое:

По поводу вчерашних событий.

Начну с самого неприятного. Никто из официальных источников(военкоров/блогеров) толком не дал исчерпывающей информации по действиям пограничников, предотвративших проникновение вражеской ДРГ в глубь нашей территории. Отделались невнятным заявлением, что пограничники ПУ ФСБ России по Брянской области ликвидировали украинскую ДРГ, в результати чего контузию получил ветеринар местного молокозавода. Звучит дико, если не сказать грубее. Никак не могу понять, почему спустя 1,5 года СВО пограничники не заслужили, что бы люди знали о их подвигах, какой ценой они охраняют границу нашей Родины, защищая мирных граждан, порой ценой своей жизни.

Итак, вчера вражеская ДРГ, предположительно, в количестве 15 человек вышла на скрытую передовую позицию нашей пограничной минометной группы, выполняющую разведку. Мгновенно завязался стрелковый бой на короткой дистанции. Не смотря на превосходящие силы противника, пограничники дали жесткий отпор, в результате чего враг начал отступать. В ходе стрелкового боя, пулевое ранение получил наш братишка-пограничник, к сожалению, ранение оказалось смертельным – по дороге в больницу пограничник скончался от потери крови. Прикрывая отступление ДРГ, враг открыл минометный огонь по месту боестолкновения, в результате чего еще двое пограничников получили контузии(одна тяжелая). В район оперативно было стянуто подкрепление. Попытка прорыва была успешна ликвидирована.

Благодаря героическим действия пограничников удалось предотвратить проникновение вражеской ДРГ в глубь нашей территории. Противник понес ощутимые потери – четыре двухсотых и это только по подтвержденным данным объективного контроля.

Как и полагается «зеленые фуражки» первыми приняли бой, не пропустив врага. В данном бою героически сражались пограничники(резерв), прибывшие на защиту Брянской земли с другого управления.

Царствие Небесное герою-пограничнику, как настоящий воин, он ушел в бою! Спи спокойно Брат! Выражаем соболезнования родным и близким погибшего героя. Нашим братьям, получившим ранения желаем скорейшего выздоровления. Мужики Вы герои мы Вами гордимся!

@starshii_pogrannaryada – цинк

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