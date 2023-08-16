Не только сахар: какие продукты существенно тормозят похудение

Утомительные диеты уменьшают мотивацию к похудению. Кроме того, доказано, что строгие ограничения в питании плохо влияют на здоровье. Специалисты утверждают, что для достижения и сохранения результата достаточно исключить из рациона некоторые продукты. Пищу, которая тормозит похудение, надо заменить более полезными вариантами. Тогда человеку будет легче приучить себя правильно питаться. Итак, какие продукты замедляют похудение?

Крахмалистые углеводы

К ним относится картошка, пшеничный хлеб, белый рис, макаронные изделия. Эту пищу рекомендуется заменить цельнозерновыми крупами, диким рисом, булгуром, гречкой. Альтернативой крахмалистым продуктам послужат бобы: нут, фасоль, чечевица. А также овощи, которые станут прекрасным гарниром к мясу, птице или рыбе.

Переработанная пища

К такой продукции относится магазинная еда, которая была подвергнута консервированию, жарке, заморозке. Она содержит различные химические добавки. К самым вредным переработанным продуктам относится фастфуд, чипсы, колбасы, мороженое и другие магазинные десерты, замороженные полуфабрикаты.

Майонез и маргарин

Аналоги сливочного масла позиционируются как диетические продукты. На самом деле они содержат от 60 до 70 процентов жира. Маргарин специально обрабатывают, чтобы он долго хранился. Поэтому такой продукт замедляет похудение и вредит здоровью.

О вреде майонеза, даже того, который позиционируется как диетический, не слышал только ленивый. Тем, кому очень нравится вкус популярного соуса, рекомендуется заменить его более полезными вариантами. Например, приготовить соус из горчицы и кефира. Он разнообразит вкус блюд. И не приведет к набору веса.

Твердые и плавленые сыры

Многим нравится готовить с ними бутерброды. Но людям, которые хотят сбросить вес, стоит отказаться от таких сыров. Они содержат до 50 процентов жира. Твердые и плавленые сыры рекомендуется заменить брынзой или нежирным творогом.

Сладости

Молочный шоколад и десерты со сливками содержат много сахара и жира. И нежелательны для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Если совсем отказаться от сладкого трудно, можно заменить эти продукты более полезными вариантами.

Например, натуральными восточными сладостями, пастилой.

Соль, специи и сахар

Приправы возбуждают аппетит. А сахар и соль блокируют выведение жидкости из тканей тела. Тем, кто не может полностью отказаться от сахара, диетологи советуют заменять его небольшим количеством меда. Исключить из рациона соль будет труднее – пища покажется безвкусной. Но если человек будет меньше употреблять ее, он привыкнет к натуральному вкусу еды. Специи рекомендуется заменять лимонным соком, зеленью, пряными травами. Эти полезные добавки сделают блюда ароматнее и вкуснее, но не повлияют на аппетит.

Супы

Многие женщины, стараясь перехитрить аппетит, едят много бульона и надеются, что такая пища на фигуре не отразится. Если суп состоит только из овощей и воды, он не повлияет на процесс похудения. А вот блюдом на мясном бульоне увлекаться не стоит – оно содержит много калорий. Тем, кому не нравится овощной суп, рекомендуется готовить его на грибном бульоне.

Отказавшись от продуктов, которые тормозят похудение, человек вскоре заметит, что килограммы начали “таять”. Чтобы избавиться от лишнего веса, надо есть часто, небольшими порциями. И пить не меньше двух литров воды в сутки.