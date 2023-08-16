 

Путин поручил выделить регионам деньги для развития IT-инфраструктуры в школах

16.08.2023, 20:50, Разное
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В ходе совещания с членами правительства, проведенного 16 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин призвал кабинет министров выделить дополнительные средства для расширения IT-инфраструктуры в школах регионов, которым не хватает собственного финансирования. Недостаток ресурсов в этих субъектах страны мешает обеспечить образовательные учреждения необходимым интернет-подключением и соответствующим оборудованием.

С целью поддержки таких регионов президент поручил Министерству финансов и Министерству цифрового развития, связей и массовых коммуникаций взять на себя ответственность по этому вопросу. Президент также обратился к главе Минфина Антону Силуанову и предостерег от включения “запредельных цифр” в расчетах, поскольку данная инициатива затрагивает лишь некоторые регионы.

Слова президента подкрепил глава Минцифры Максуд Игоревич заверив, что для развития IT-инфраструктуры в школах имеются достаточные ресурсы, которые продолжают увеличиваться год от года. Обещание о наличии финансировании также было дано со стороны главы Минфина Антона Силуанова.


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