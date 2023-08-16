Бокс-боб и улучшенная пикси: трендовые стрижки на осень

Если вы хотите сменить свою летнюю прическу на что-то немного другое в преддверии осени 2023 года, то вот самые актуальные идеи для вас. Этой осенью появится множества новых трендов, и вы точно найдете себе что-то по душе. Одна из всеобъемлющих тенденций этого года в моде, — это смелое принятие себя. Вам не нужно ничего стесняться и выбирать стиль, в котором вам некомфортно, в угоду кому-то. Вот несколько идей самых актуальных стрижек для осени 2023 года.

Стрижка «волчица» становится мягче

Когда вокруг холодает, вы можете добавить огонька своим новым образом. Да, стрижка «волчица» в этом смысле вам очень поможет. Но в этом сезоне более популярен ее мягкий вариант. Обычно эта стрижка состоит из множества слоев разной длины, но осенняя версия 2023 года должна быть более скромной и аккуратной. На этот раз эти слои будут длиннее и мягче. В результате получится великолепная, непринужденная и текстурированная прическа, идеально подходящая для людей, которые хотят, чтобы их волосы не требовали особого ухода.

Обновленная стрижка «Рэйчел»

Если вы взрослели в эпоху 90-х, то, несомненно, помните «Рэйчел». Да, это известная прическа, прославившая Дженнифер Энистон, когда она играла Рэйчел Грин в «Друзьях». Что ж, в этом году признанная классика получает свое обновление в виде прически с С-образной огранкой. Эта современная версия стрижки гораздо мягче классической «Рэйчел». Пряди, спущенные на лицо, принимают больше C, чем на V-образную форму (отсюда и название).

Стрижка кефаль возвращается

Еще одна важная тенденция в прическах, нравится она вам или нет, — это возвращение стрижки кефаль или маллет. Этот тренд, который все чаще можно наблюдать в современных салонах, связан с предыдущей тенденцией свободных, распущенных волос. Маллет на базовом уровне — это супермногослойная стрижка, с очень короткими слоями, контрастирующими с большей длинной длиной. Именно поэтому кефаль возвращается: за ней легко ухаживать. Это важно, ведь после лета наша жизнь становится более насыщенной.

Объемные стрижки тоже в моде

По словам стилистов, этой осенью мы увидим много объема в мире причесок. Этому отчасти поспособствовал выход на экраны фильма «Барби», ставший супер популярным. За последние 18 месяцев на красных ковровых дорожках можно было увидеть множество гламурных и объемных стрижек, и эта культовая эстетика продолжает расти. Подумайте о создании такой прически, используя обычные бигуди на липучках. Простое выполнение — шикарный результат.

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Бокс-боб возвращается

Тупой боб без челки — это версия классической короткой прически. Бокс-боб (или коробочный боб) назван так из-за более квадратной формы. Чтобы быть в тренде с этой прической, придайте своему образу силу и носите ее с особым достоинством. Острая форма, это поразительно — меньше думайте о слоях и больше о прямых линиях и углах. Такую стрижку легко выполнить, а смотрится она шикарно с любой формой лица.

Классический боб с челкой

Многим женщинам нравится эта стрижка, потому что она требует меньшего ухода, чем может показаться. Чтобы придать «изюминку» прическе, рекомендуется сочетать боб со стилем, известным как «челка французской девушки». Это когда лицо обрамляют более длинные пряди по обеим сторонам. В этих французских челках нет ничего лишнего, зато есть общая легкость и непринужденность. Сделайте такую стрижку частью своего повседневного стиля, а не чем-то вынужденным. Француженки всегда выглядят непринужденно, берите с них пример.

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Челка-шторка тоже в моде и подходит к любому стилю

Если вы поклонница длинных волос и не хотите стричь их, чтобы быть в тренде, то почему бы вместо этого не сделать челку-шторку? Вы можете легко «встроить» ее в большинство существующих причесок. И даже можете обнаружить, что она более достойна внимания, чем ваша нынешняя прическа. Мягкая стрижка, обрамляющая лицо, не только подходит для волос разной длины, но и хорошо сочетается с различными текстурами волос.

Попробуйте улучшенную стрижку пикси

Стрижка пикси не требует особого ухода, что делает ее отличным стилем, который можно попробовать этой осенью. Осенняя версия короткой стрижки 2023 года немного более аккуратна, чем лохматый вид, который был популярен ранее. Причина, по которой стрижка пикси возвращается, очень проста. Это противоположность длинным локонам в стиле Барби, которые всем успели поднадоесть за лето. Обновленная пикси немного длиннее, чем традиционная стрижка. Она лучше всего подходит для современной молодой женщины.

В моде натуральная текстура волос

Осень 2023 года станет временем естественной красоты и уверенности в себе. Утренние часы, проведенные за укладкой волос горячими инструментами, останутся в прошлом. Принятие вашей естественной текстуры — работа с ней, а не против нее — является самым правильным решением этой осенью.

Ключ к модному образу — не переусердствовать, а использовать продукты в качестве основы для работы с натуральной текстурой ваших волос. Откажитесь от чрезмерно тяжелых, уложенных прядей. Пусть ваша прическа будет легкой и естественной, а вы сами — более уверенными в своей неотразимости.