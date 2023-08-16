Скандалы: Партизанская тропа для капитала – 3

Владелец «Пятёрочек» X5 Group не хочет доплатить 700 млн рублей налогов, но продолжает скупать торговые сети в регионах

В последние недели широко обсуждаются новые приобретения X5 Group в России и усилия, которые она прилагает, чтобы остаться на Мосбирже. При этом почти незаметно для публики начался новый судебный процесс между ретейлером и налоговой инспекцией. Теперь на кону стоит чуть меньше миллиарда. Попытка детища Михаила Фридмана сохранить эти деньги выглядит показательной на фоне отсутствия у него планов по редомициляции в Россию.

Компания X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») снова судится с налоговым органом. На этот раз ретейлер оспаривает доначисление налога в размере 771,8 млн рублей. Дело выглядит так, что МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 выявила в этой запутанной структуре ещё один механизм перечисления прибыли из России в офшоры. В июне Московский арбитраж отказался отменить доначисление налога. X5 Group подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд – запланирована к рассмотрению 31 августа 2023 года.

По мнению налоговиков, в 2022 году существовала определённая схема, создана она была намного раньше и не обошлась без участия уже знакомого нам кипрского офшора Speak Global Limited. Суть дела примерно в следующем. Структуры X5 Group – АО «Торговый дом «Перекрёсток», ООО «Агроторг», ООО «Сладкая жизнь» и ООО «Копейка-Саров» – перечисляли иностранным фирмам плату за использование товарного знака «Карусель». Сетью гипермаркетов с таким названием в своё время также управляла X5. Так вот, десятки и сотни миллионов рублей выплачивались заграничному владельцу вывесок и, по сути, вычитались из прибыли российских магазинов.

Увидев всё это, налоговый орган справедливо указал (и с ним согласился Арбитражный суд Москвы), что бренд «Карусель» был создан и начал своё развитие на территории РФ и использовался исключительно российскими компаниями. Каким образом его владельцем стали офшоры – отдельная история. Факт остаётся фактом: деньги из страны выводили мимо налогов, а теперь ещё и пытаются затянуть взыскание 771,8 млн рублей в судах. В 2020 и 2021 годах «Наша Версия» рассказывала о двух похожих судебных процессах с участием X5 Group – на 1,4 млрд и 2,4 млрд рублей (см. Конкретно), которые завершились не в пользу ретейлера.

Вряд ли стоит думать, что и в третьем случае ФНС проиграет. Но оцените масштаб деятельности и амбиции торговой фирмы. Попытка оспорить претензии государства ничуть не мешает X5 Group увеличивать свою долю на рынке российского продуктового ретейла.

Игра в монополию

В начале августа стало известно, что Х5 Group вскоре добавит в копилку своих активов компанию «Виктория Балтия», владеющую сетью магазинов «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области. Кроме этого, у компании в Калининградской области есть магазины «Дёшево», два распределительных центра и гипермаркет «Кеш» в столице области.

Всего Х5 Group становится новым собственником 118 магазинов с общей торговой площадью 92 тыс. квадратных метров. В сделку не вошли магазины «Виктория» в Долгопрудном, поскольку доля магазинов группы в городе превышает разрешённые законом 25%. Федеральная антимонопольная служба сообщает, что до завершения сделки «Виктория Балтия» должна передать торговые объекты в Долгопрудном третьим лицам.

По итогам прошлого года X5 Group контролировала 12% российского рынка продуктовой розницы. В 2023-м этот процент может заметно вырасти. Всё идёт по плану, который озвучил в сентябре 2021 года гендиректор компании Игорь Шехтерман: в течение трёх лет её доля должна вырасти до 16%. Такой крупный игрок попросту не может не столкнуться с системными рисками. Примеры уже есть.

Буквально пару недель назад в Петербурге сеть «Пятёрочка» лишилась лицензии на продажу алкоголя. Основание – нарушение трёхлетней давности, когда в одном из магазинов был продан алкоголь несовершеннолетнему. По какой-то причине петербургские чиновники внезапно решили об этом вспомнить. Через три дня лицензию вернули, но ситуация выглядит показательной – ошибка персонала в одном магазине может подорвать работу всей сети. Для справки: на продажи алкоголя стабильно приходится около 14–15% от розничного товарооборота российской торговли. Можно сколько угодно рассуждать о вреде спиртного, но потеря доходов от его продажи может больно ударить по компании, в которой работают около 350 тыс. россиян.

Одна голова здесь, другая – там

На фоне всего этого, а также западных санкций головная структура владельца российских «Пятёрочек» остаётся в Нидерландах, и плана по переезду (редомициляции) в Россию у неё по-прежнему нет. В начале августа розничные инвесторы X5 с энтузиазмом восприняли новость о том, что компания подала на регистрацию в Банке России проспект своих глобальных депозитарных расписок (в связи с известными событиями её акции перестали обращаться на Лондонской бирже). Эксперты указывают, что такой шаг позволит компании сохранить своё присутствие на Московской бирже. Они же отмечают, что редомициляция выглядит следующим логичным шагом, после чего можно будет говорить и о возобновлении выплаты дивидендов. Однако никакой конкретики по этому вопросу, повторим, не слышно.

«Это больная тема, – призналась в интервью РБК в апреле этого года президент X5 Group Екатерина Лобачёва. – Мы изу­чаем этот вопрос буквально на протяжении всего времени, но сейчас нет ни технической, ни юридической возможности переезда из Голландии в любую другую юрисдикцию. В Голландии с нами не работают ни нотариусы, ни оценщики, ни депозитарий», – объясняет президент компании.

Слова Екатерины Лобачёвой прозвучали на фоне нескольких успешных примеров переезда на территорию РФ крупных бизнес-структур. Например, крупнейший российский производитель мяса индейки ГК «Дамате» перевёл компанию из кипрской юрисдикции в специальный административный район на территории острова Октябрьский в Калининградской области. А в феврале 2023 года совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов.

Есть мнение, что ситуация с алкогольной лицензией в Петербурге была для X5 Group чем-то вроде напоминания: бизнес компании полностью сосредоточен в России, здесь же ей и следует «прописаться». «Магнит», например, уже сориентировался и спешно выкупает акции у иностранных юрлиц, а Х5 – нет. В нынешних условиях такое сидение на двух стульях вряд ли может продолжаться долго, тем более с учётом экспансии компании на просторах от Калининграда до Владивостока.

Конкретно

В 2020 году ООО «Агроаспект» (входит в структуру X5) безуспешно оспаривало решение ФНС доначислить ему примерно 1,4 млрд рублей налогов за 2014 год. Нарушения вскрылись в ходе проверки в 2018 году. Судебный процесс позволил нам изучить структуру собственности одного из крупнейших ретейлеров России. Нидерланды, Кипр, Гибралтар, Люксембург – дивиденды от российских «Пятёрочек» и «Перекрёстков» проходили через длинную цепь посредников в разных юрисдикциях. Ядром этой структуры была и остаётся компания X5 Retail Group N.V. (Нидерланды).

В 2018 году российские налоговики установили, что у АО «ТД «Перекрёсток» появились долги перед родственными иностранными компаниями на общую сумму около 70 млрд рублей. Российские юрлица X5 Group выплачивали им проценты по займам, вычитая их из своей налоговой базы. Из России деньги уходили на Кипр под видом процентов, а дальше поступали на счета компании X5 Capital S.a.r.l (Люксембург), которая в своей бухгалтерской отчётности проводила их уже как дивиденды, освобождённые от налого­обложения по местным законам. Проще говоря, налоги с этих денег не платились ни в России, ни в Европе.

Параллельно с этим судебным процессом АО «Торговый дом «Перекрёсток» оспаривало доначисление налогов и пени на сумму 2,4 млрд рублей. «Перекрёсток» выкупил у офшорных компаний доли в российских фирмах X5, при этом с точки зрения материнской компании X5 Retail Group N.V. положение её российских активов никак не изменилось. ФНС посчитала, что деньги, уплаченные «Перекрёстком» в результате этих сделок, следует рассматривать как дивиденды в адрес иностранных фирм.

Подробнее об этих двух судебных процессах читайте на сайте «Нашей Версии» в статьях «Партизанская тропа для капитала» от 22 мая 2020 года и «Партизанская тропа для капитала – 2» от 27 ноября 2021 года.

Алексей Привалов, Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”