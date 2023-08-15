 

Xiaomi представила улучшенную робособаку CyberDog 2

15.08.2023, 9:07, Разное
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Xiaomi показала новую, усовершенствованную версию своей робособаки, получившей имя CyberDog 2. Этот оригинальный робот может выполнять ряд тюков, а сами разработчики вдохновлялись при создании его образа доберманами. отличительной чертой устройства являются два прикрепленных к голове ушка, которые придают ему удивительную схожесть с настоящим питомцем.

Основное внимание уделено не только эстетическим аспектам, при весе в 8,9 кг робособака способна двигаться со скоростью до 1,6 м/с и выполнять даже такие сложные трюки, как сальто назад. Более того, она может автоматически вставать после падения.

У робота обширный набор датчиков, включая RGB-камеру, 13-мегапиксельную интерактивную камеру с поддержкой искусственного интеллекта, четыре датчика ToF, LiDAR, камеру глубины сцены, ультразвуковой датчик и другие. Кроме того, он способен распознавать лица, включая своего хозяина, следовать за пользователем и реагировать на голосовые команды.

Архитектура робота построена на базе процессора NX Processor и двух сопроцессоров, которые обеспечивают высокую производительность в 21 Топс. CyberDog 2 также поддерживает программирование с открытым исходным кодом, что предоставляет разработчикам возможность создавать индивидуальные приложения для этого устройства.

Стоимость новой робособаки CyberDog 2 в Китае составляет 13 тыс. юаней (примерно 180,2 тыс. рублей), что является весьма разумным прайсом для данного типа технологий. Например, известный производитель Boston Dynamics продает своего робота-собаку Spot за 74,5 тыс. долларов (около 7,1 млн рублей).


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