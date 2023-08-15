Светлый фон указывает на благоприятные события: 10 лайфхаков, как понимать любую карту Таро

Карты Таро пронизаны символизмом. Не только рисунок, но и цвет играют решающее значение в их трактовке. Например, светлый фон указывает на благоприятные события. Если выпала темная тема – это повод насторожиться. Также важны магические предметы, животные, ландшафт и прочее. Расскажем о 10 лайфхаках, как понимать любую карту Таро.

Природные ландшафты

В Таро природные ландшафты, такие как растения, поле, горы, водоемы, имеют свои символические значения и интерпретации. Они могут представлять различные аспекты жизни, эмоций и событий. Важно понимать, что толкование карт Таро может варьироваться в зависимости от конкретной колоды, традиции или толкователя, но можно представить общие обозначения для данных природных элементов:

Растения могут символизировать рост, развитие, плодородие и жизненную силу. Они указывают на периоды благоприятных изменений и позитивного развития. Поле отражает место, где раскрываются потенциал и возможности. Это может быть связано с работой, учебой или другими областями жизни, где вам предстоит вкладывать усилия для достижения целей. Горы могут символизировать преграды, трудности или вызовы, которые нужно преодолеть. Они указывают на необходимость приложить больше усилий или преодолеть препятствия, чтобы добиться успеха. Небо и природные явления. Гроза предупреждает о разрушительных и стремительных действиях. Тучи и пасмурное небо указывают на страдания и боль. Снег символизирует предательство. Пылающие облака – связь с мистическими событиями. В целом небо золотисто-желтого цвета коррелирует с солнечной энергетикой. Темно-синего цвета – с лунной.

Помимо отдельных символов, важно также учитывать контекст карты, их расположение относительно друг друга и ваши интуитивные ощущения при чтении расклада. Таро – это искусство толкования символов, которое требует понимания, практики и чувства соединения с картами.

Плоды и цветы

Плоды и цветы также являются символами на картах Таро. Они связаны с жизненной силой, плодородием:

Цветы могут символизировать красоту, радость, рост и расцвет. Они также указывают на периоды гармонии, удовлетворения и вдохновения. Плоды часто ассоциируются с результатами усилий, жатвой и созреванием. Они могут указывать на вознаграждение, достижение целей и успешное завершение проектов. Розы ассоциируются с любовью, страстью и красотой. Они означают эмоциональные аспекты, включая романтические отношения и чувства. Лилии символизируют чистоту, духовность и высшие аспекты. Они – предвестники духовного просветления или поиска глубокого смысла. Тюльпаны отражают перемену, новые начала и возможности. Они также могут символизировать яркость и цветущий момент в жизни. Гранаты ассоциируются с богатством, плодородием и изобилием. Они указывают на успешное материальное положение или рост финансов. Лаванда – это спокойствие, расслабление и душевное равновесие. Она намекает на необходимость ухода за собой и поиск внутренней гармонии. Оливки способны отражать мир, благополучие и мудрость. Они могут указывать на спокойствие и стабильность.

Это всего лишь несколько примеров того, как цветы и плоды могут интерпретироваться на картах Таро. Помните, что ключевым фактором является ваше интуитивное понимание карты и ее контекст в раскладе.

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Животные

Животные также являются важными символами на картах Таро и имеют свои символические значения в контексте толкования.

Вот несколько общих примеров и их возможные символические значения:

Лев – сила, могущество, лидерство и гордость. Этот символ также может относиться к духовной мощи и внутренней силе. Орел – большие перспективы, духовность и возвышенность. Он также может указывать на свободу и переосмысление. Волк – интуиция, дикость, сила и выживание. Он может указывать на необходимость принятия смелых решений и обращения к внутренней силе. Кот – независимость, загадочность и интрига. Он может указывать на необходимость исследования своих чувств и интуиции. Рыбы – глубинные эмоции, интуиция и погружение в подсознание. Они также могут указывать на духовные и креативные аспекты жизни. Кролик – скорость, бегство или осторожность. Этот символ может указывать на необходимость более осторожного и рассудительного подхода. Змея – трансформация, излечение и мудрость. Она также может указывать на то, что необходимо освободиться от устаревших убеждений или ситуаций. Сова – мудрость, интуиция и наблюдательность. Она может указывать на необходимость глубокого анализа и понимания.

Небесные светила

Небесные светила, такие как Солнце и Луна, часто встречаются на картах Таро и имеют глубокие символические значения. Они могут представлять различные аспекты жизни, эмоций и духовности.

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Вот общие значения:

Солнце символизирует радость, светлое будущее, энергию и внутреннюю силу. Карта с Солнцем может указывать на оптимизм, успех, процветание и позитивное развитие. Это также может указывать на чувство уверенности и внутреннее сияние. Луна связана с интуицией, подсознанием, тайнами и чувствами. Карта с Луной может указывать на эмоциональную глубину, перемену настроения, недостаток ясности или неопределенность. Она также олицетворяет духовное развитие и путешествие через внутренний мир. Звезда может символизировать надежду, вдохновение, духовность и светлое будущее. Карта со Звездой указывает на возможности восстановления, веру в себя и внутренний путь к мудрости. Восход и закат Солнца также могут быть символами на картах Таро. Восход Солнца – это новое начало, пробуждение и свежие возможности. Закат Солнца – завершение цикла, уход или переход к чему-то новому. Комета – неожиданные события, изменения или важные моменты в жизни. Это часто связано с моментами, когда что-то врывается в вашу рутину или приводит к значимым переменам.

Сооружения

Сооружения, могилы и рукотворные строения также являются символами на картах Таро и имеют свои значения:

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Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото) Здания на картах Таро могут символизировать стабильность, фундамент, структуру и материальную базу. Они указывают на важные аспекты жизни, такие как дом, работа, бизнес или другие устойчивые обстоятельства. Также они могут олицетворять долгосрочные планы и усилия, которые требуют времени и упорства. Могилы или гробницы на картах Таро – это завершение, прощание, покой и переход. Они могут указывать на конец цикла, изменение или необходимость отпустить что-то прошлое. Это также может быть связано с процессами преодоления траура и личной трансформации. Рукотворные строения, такие как мосты, символизируют соединение, переход, преодоление преград и связь между разными аспектами жизни. Они указывают на необходимость сблизить что-то разное или совместить противоречивые аспекты. Башни и крепости означают защиту, изоляцию, оборону и устойчивость. Указывают на стремление сохранить свою независимость и защитить себя от внешних воздействий. Это также может быть связано с осторожностью и необходимостью укрепиться.

В различных колодах Таро могут встречаться и другие типы строений, такие как храмы, дворцы, шале и т.д. Их интерпретация будет зависеть от контекста карты и общей символической системы колоды.

Цветовой баланс

На картах Таро присутствуют все цвета радуги. Оттенки солнечного или небесного цвета связаны с женским началом. Это сигнал, что все будет хорошо. Бог соблаговолит, а небеса покровительствуют начинаниям.

Но верно и обратное. Если светлых тонов нет, то речь о каком-то позитиве уже не идет. Тарологи обращают внимание на фон, какой цвет преобладает.

Однако темная и мрачная цветовая гамма – не приговор! Ее «перебивают» символы, связанные со счастьем и благополучием. Например, пятерка кубков на темном фоне означает, что все будет хорошо, но для достижения результата придется пройти через испытания.

То же самое с другими цветами. Например, с одной стороны, красный – цвет крови. Но с другой, может символизировать страсть, скорость, энергию. Поэтому важно смотреть на карты Таро в общем контексте.

Одежда

При толковании колоды тарологи смотрят, много или мало одежды на персонажах. Какого она цвета, есть ли карманы, дорогая или простая. Возможно, натура вовсе обнаженная. Также обращают внимание на лицо, шею, руки.

Одежда может подчеркивать эмоциональные, социальные и духовные аспекты человека или события, изображенных на карте. Она связана с его статусом, ролью в обществе, выражает индивидуальность. Человек может скрывать свои истинные намерения или эмоции.

Одежда также отражает период трансформации, перерождения, состояние души и эмоциональный фон. А ее отсутствие отражает пословицу «Гол, как сокол».

Вода

Водоемы, такие как реки или озера, часто ассоциируются с эмоциями и подсознательными аспектами. Они могут указывать на вашу эмоциональную состоятельность, интуицию или духовное развитие. Стихия воды олицетворяет гибкость, эмпатию, чувственность.

Само по себе наличие воды на карте – уже достаточно хорошо. Человек, на которого выпадает данная карта, сам по себе не сухарь. Он может проявлять эмоции. Но вода ведь тоже бывает разной. От маленького ручейка и болота, до бури, девятого вала, разрушительного потока.

Колесо

Круглые предметы – венки, монеты, колеса и прочее – отдельная тема для толкования. Они намекают на цикличность, последовательность, истоки события. Среди «кругляшей» особо выделяются Колесо Фортуны и Уроборос – свернувшийся кольцом змей, кусающий себя за хвост.

Колесо Фортуны часто рассматривается как напоминание о том, что жизнь всегда находится в движении. Важно адаптироваться к этим изменениям с гибкостью и мудростью. Оно связано с кармой, переменами, преобразованием, вызовами, управлением собственной судьбой.

На картах Таро Уроборос может появляться как часть образа, украшение или вариант символики. Это архаичный символ, часто ассоциирующийся с идеей бесконечного цикла, вечности и единства.

Движение

Движение – это жизнь. Не только скачущие рыцари, но любая не статичная поза имеет значение. Жест, покачивание, отклонение туловища в той или мере намекает на скорость.

Если герой на карте просто сидит, лежит или неподвижно стоит, значит, карта не очень «быстрая». Но наличие хоть какого-то движения ускоряет Аркан, то есть – дает импульс событию. Например, можно узнать, как быстро девушка выйдет замуж, а мужчина найдет работу.

Это лишь малая, но важная часть особого искусства, связанного с толкованием карт Таро.