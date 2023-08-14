 

Мнение: О двойной августовской катастрофе… Теперь всем — крышка?

14.08.2023, 16:00, Разное
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Что ж, приходится признать, что август не подкачал. Традиция «августовского проклятья» опять подтвердилась, оправдав ожидания пессимистов. Причём что тех, что этих. Насыпалось со всех сторон.

Единственное, в чём можно было бы упрекнуть беспощадный Fatum — знаковое для России событие произошло немножко не в ту дату. Не точно в юбилей, а за три дня до него. Но, может, настоящая #катастрофа ещё впереди?

В общем и те, кто с тревогой и страхом ждали вестей с «ленточки», и те, кто с замиранием сердца читали сводки с бирж, могут выдохнуть. Все их дурные предчувствия оправдались.

По данным такого до крайности авторитетного источника победных новостей, как американский Институт изучения войны (он же — ISW), на различных участках протяжённой линии от «Херсона до Харькова» ВСУ наконец-то добились значимых тактических успехов. Украинские войска после нескольких месяцев упорных боёв достигли северной окраины Работино и Урожайного вдоль границы Донецко-Запорожской области. Также они выложили фоточки с левобережья Херсонщины, из районов Антоновского моста и Голой Пристани. Это всё — очень важно, пишет ISW.

А на экономическом фронте — не менее значимый обвал. Курс евро превысил 111 руб./евро впервые с марта 2022 года
после того, как сегодня утром курс доллара превысил 101 руб./долл. Спрос на доллары и евро на валютном рынке остается высоким при ограниченном предложении, подчёркивают биржевые аналитики, признавая, что никто не в силах адекватно объяснить, почему всё посыпалось «на ровном месте».

Впрочем, объяснения и не важны.

Важны предчувствия. Проблемы для экономики накапливаются, люди теряют доверие, инфляция ускоряется, инвесторы паникуют, гипс снимают, клиент уезжает всё пропало! © Вот-вот — и вмешается сам ЦБ.

«Повышением ставки тут не отделаешься. Начнут со словесных интервенций, а затем перейдут к вполне реальным действиям, например обяжут продавать валютную выручку. Но вполне возможно, доберутся и до лимитов на вывод валюты физлицами», — такой имеется #прогноз.

Короче — амба? Всем — каюк?

Что теперь делать будете, а?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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