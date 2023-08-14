«Трофейное проклятие» Кейна продолжается в «Баварии»

Один из самых ожидаемых футбольных трансферов лета свершился – Харри Кейн перебрался из английского «Тоттенхэма» в немецкую «Баварию». Но не пожалеют ли в Мюнхене о том, что так усердно боролись за новичка?

Тема перехода Кейна в «Баварию» стала одной из главных в летнее межсезонье. Мюнхенцы «атаковали» предыдущий клуб Харри – лондонский «Тоттенхэм», предложениями о трансфере с самыми разными суммами компенсации, однако успеха добились только после того, как предложили 100 миллионов евро. Именно за такие деньги «Шпоры» наконец согласились отпустить свою звезду.

Но принесет ли Кейн славу своему новому клубу? Ведь в карьере Харри пока нет ни единого трофея, даже в каком-нибудь второразрядном кубке. И уже с первых минут своего выступления за «Баварию» англичанин заставил заговорить о своем «кубковом проклятии» фанатов немецкого топ-клуба. Ведь «баварцы» в матче за Суперкубок Германии разгромно проиграли «РБ Лейпциг» со счетом 0:3, и Кейн по-прежнему остается без титулов.

Впрочем, по мнению экспертов беттинг-сферы, Харри все же удастся разжиться первыми трофеями на немецкой земле уже по итогам нынешнего сезона. Например, аналитики известной компании Винлайн, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на футбол, считают «Баварию» безоговорочным фаворитом Бундеслиги. И те фанаты футбола, которые планируют использовать свои промокоды Винлайн ( https://betonmobile.ru/promokodyi-winline ) для пари на завоевание мюнхенцами золотых медалей, наверняка уже заметили, что вероятность успеха новой команды Кейна оценена в более чем 85% шансов.

Кроме того, согласно котировкам из удобного мобильного приложения Винлайн ( https://betonmobile.ru/mobilnoe-prilozhenie-vinlajn-winline ), «Бавария» также является главным фаворитом на победу в Кубке Германии с более чем 60% вероятности успеха. А вот в главном континентальном турнире среди клубов – Лиге чемпионов, мюнхенцев пока считают фаворитом №2 после действующего обладателя трофея – хорошо знакомому Кейну по играм в Англии «Манчестер Сити». Здесь шансы «баварцев» пока оценены в скромные 15% вероятности.

Напомним, что Харри Кейн выступал за свой предыдущий клуб – «Тоттенхэм», с детских лет, являясь воспитанником клубной академии лондонцев. За «Шпор» нападающий суммарно провел 435 матчей в различных соревнованиях, забив в них 280 голов и став рекордсменом клуба по данному показателю.

Но, как уже было сказано выше, ни одного кубка все эти выдающиеся бомбардирские показатели Кейна его команде не принесли. И у футболиста большие надежды на новый этап своей карьеры – если уж и с «Баварией» у Харри не получится завоевать титулы, то тогда уже точно стоит говорить о «проклятии» и вмешательстве высших сил.