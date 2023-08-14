 

Эксперт Пелегов объяснил, как избежать возгорания электросамокатов в жаркие летние дни

14.08.2023, 15:45, Разное
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Перегрев аккумулятора при поездке на электросамокате в жаркий летний день на максимальной скорости и последующей зарядке может привести к возгоранию. Это подчеркнул Дмитрий Пелегов, старший научный сотрудник ЦК НТИ “Мобильные накопители энергии” из Института электродвижения МФТИ.

Важной причиной возгорания электрического транспорта является нарушение целостности аккумулятора или сбой в процессе зарядки. Этот риск усиливается, если аккумулятор был сильно нагрет перед зарядкой. Например, при активной езде на предельной скорости в жару, за которой следует быстрая зарядка. Если отсутствует система контроля температуры или она вышла из строя, электросамокат может загореться.

Эксперт подчеркивает, что нарушить целостность аккумулятора электросамоката сложно даже при ДТП, поэтому случаи возгорания по этой причине редки. Пелегов также сравнивает ситуацию с случаями возгорания смартфонов Samsung из-за ошибок в дизайне ячеек аккумулятора. Подобные недоработки могут вызвать внутренний замыкание и возгорание. Хотя это маловероятно, такое также возможно и с аккумуляторами электросамокатов.

Пелегов подчеркивает, что риск возгорания увеличивается, если это новый и малоизвестный производитель, который может экономить на качестве для увеличения прибыли. В любом случае, аккуратность при эксплуатации устройств, которые накапливают большое количество энергии, является крайне важной.


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