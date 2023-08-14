 

В ответ на недружественное поведение Чехии и Словакии Госдума рассмотрит вопрос о признании Чехословакии

14.08.2023, 15:33, Разное
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Партия «Справедливая Россия» зарегистрировала в Госдуме законопроект, который официально закрепит вектор внешней политики России в отношении двух восточноевропейских стран – Чехии и Словакии.

Авторы инициативы говорят, что марионеточные правительства этих республик «доигрались».

Идея закона – дать отпор недружественному поведению официальных Праги и Братиславы, а также вновь объединить эти братские народы или по крайней мере дать импульс для начала этого процесса. Депутаты хотят официально признать существование Чехословакии образца 1969 года.

– Я думаю, тут достаточно начать, чтобы процесс пошёл, – говорит один из авторов документа. – И чехи, и словаки уже сыты по горло демократией, все ностальгируют по прежнем сытым и беззаботным временам. Мы признаем Чехословакию, мы скажем, что поддерживаем их желание вернуть всё назад, и там всё завертится – начнут формироваться органы власти. Может даже попросят нас помочь ликвидировать незаконные сепаратистские надстройки на месте Чехословакии.

Парламентарий добавляет, что конечная цель – свержение нынешних марионеточных режимов и замена их независимым правительством Чехословакии, которое установит тесные связи с нашей страной и будет согласовывать с ней внешнюю и внутреннюю политику. Сам законопроект таких формулировок не содержит, но подчёркивает нелегитимность и антинародную сущность нынешних чешских и словацких режимов и напоминает о многочисленных просьбах населения о помощи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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