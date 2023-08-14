С челкой и без: лучшие женские стрижки в стиле “кей-поп”

Прически, популярные в Южной Корее, сейчас стали модными и в других странах. Есть множество вариантов стрижек на короткие и длинные волосы, которые подходят для разной текстуры локонов и разных стилей. Какие прически для женщин в стиле “кей-поп” сейчас в моде?

Стрижка боб

Такой вариант подходит для тех, кто не хочет стричь волосы очень коротко. Кончики прядей образуют прямую линию на уровне нижней челюсти. Есть разные варианты стрижки боб.

Длина локонов зависит от личных предпочтений. Тем, кому не нравятся короткие прически, предлагается вариант, при котором пряди слегка не доходят до уровня плечей. Стрижка не требует особого ухода. Это одна из причин, объясняющих популярность такой прически.

Многоступенчатая стрижка на короткие волосы

Она подходит обладательницам удлиненного лица. Прическа выгодно подчеркивает и обрамляет его линии.

Кроме того, стрижка пользуется популярностью среди женщин, которые хотят добавить волосам объема и пышности. Многоступенчатая стрижка требует тщательного выполнения, внимания к деталям. Такую прическу надо делать у опытного, провереного мастера. К тому же необходимо знать секреты ухода за волосами. Чтобы многоступенчатая прическа выглядела эффектно, локоны надо правильно укладывать.

Боб с челкой

Это стрижка подходит для любительниц коротких причесок в молодежном стиле.

Прическа освежает образ, придает ему непринужденность и легкость. Боб с челкой – прекрасный вариант для тех, у кого тонкие волосы. Стрижка добавляет локонам объем и пышность. Она элегантная, но довольно простая и не требует особого ухода.

Чоппи боб

Прическа подчеркивает линии лица, создавая акцент на деталях. Она отличается от стандартного, более привычного варианта стрижки боб.

И подходит для тех, у кого короткие волосы и кому классические образы кажутся немного скучными. Чоппи боб – асимметричная прическа, которая прекрасно сочетается с любым типом лица. Заостренные кончики подчеркивают его линии, делают образ молодежным и стильным.

Ровная челка

Она станет прекрасным дополнением к стрижке боб. Ровная симметричная челка подчеркнет элегантность прически для коротких волос. И сделает образ утонченным и женственным.

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Челка-бахрома

Этот вариант “освежает” образ, омолаживает лицо.

Челка-бахрома выглядит одновременно молодежно и женственно. Она прекрасно дополняет различные стрижки на короткие и длинные волосы. Челка-бахрома придает образу легкую растрепанность, но при этом сочетается с разными вариантами причесок.

Боковая челка с двух сторон

Пряди спускаются на лоб, обрамляя его и справа, и слева.

Такая челка зрительно уменьшает объем лица, делает его более утонченным. Разные варианты причесок с боковой челкой пользовались огромной популярностью последние несколько лет. Они выглядят женственно. Прически с боковой челкой удобны, потому что не требуют длительной, тщательной укладки. И отлично подходят для летнего сезона.

Челка с заостренными кончиками

В последнее время такая прическа стала очень популярной. Челка с заостренными кончиками прекрасно подходит для тех, у кого высокий лоб. Она визуально уменьшает объем этой части лица.

Кроме того, челка с заостренными кончиками “освежает” образ и позволяет выглядеть моложе.

Корейские тенденции моды, которые касаются одежды, макияжа, маникюра, стрижек и причесок, в последнее время стали невероятно популярными. Однако выбор стиля зависит от многих факторов. Перед тем как сделать ту или иную прическу, надо учесть тип и особенности лица, структуру волос. А также определиться с тем, сколько времени обладательница стрижки готова тратить на укладку. Учитывая все эти факторы, можно подобрать для себя подходящий образ.