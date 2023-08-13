Мнение: Белая армия была не менее народной, чем Красная

Сталинисты и бандеровцы сходятся в убеждении, что первым шагом к построению светлого будущего являются массовые репрессии русских. Спросите любого красного блогера, действительно ли репрессии были необходимы, можно ли было построить социализм без расстрелов и лагерей. Вам убедительно докажут, что без репрессий было совершенно никак — такой уж русские народ, сплошные бандиты и шпионы.

Тем не менее, согласно популярному мифу, именно за народ левые и выступают. Против народа, по их мнению, выступают капиталисты. Логика такая: «левые за бедных и против богатых. Вы против левых, следовательно, вы против бедных, вы за высшие слои общества. За чиновников, за бизнесменов, за дворян».

В реальности, разумеется, капиталисты не против народа. Левых капиталисты не любят, это правда, но приравнивать левых к народу было бы странно: в народе есть люди самых разных убеждений. Более того, народ — это ведь не только те, кто получает зарплату ниже медианной. Народ, в понимании капиталистов — это все граждане страны.

Таким образом, если капиталисты вообще задаются вопросом, за кого они, то они приходят к выводу, что выступают за весь народ России целиком, то есть и за хорошо оплачиваемого рабочего у станка, и за инженера, и за мастера цеха, и за владельца завода. Однако подобными вопросами капиталисты задаются редко: их больше волнуют сугубо практические вещи, такие как запуск производственной линии или расчёт налогов.

Коммунист думает, будто все вокруг верят в классовую теорию и, соответственно, ненавидят друг друга: рабочие ненавидят предпринимателей, предприниматели — рабочих. На самом деле, взаимных причин для ненависти у социальных классов не больше, чем у пятого «А» и пятого «Б». Причины для взаимного уважения, напротив, есть. Рабочий нужен капиталисту, чтобы выполнять работу на станке. Капиталист нужен рабочему, чтобы предоставлять оплачиваемую работу.

Наглядной иллюстрацией плодотворного сотрудничества пролетариата и буржуазии могут служить, например, выездные визы в СССР. Токарь в развитой капстране жил настолько лучше токаря из условного советского Батайска, что советского пролетария не выпускали за рубеж даже на «посмотреть», а если выпускали, то только стребовав совершенно несуразные деньги за турпутёвку, причём после тщательнейшей проверки и нескольких собеседований. Этот фильтр проходили не все: многие передовики производства пытались выехать хотя бы в Болгарию, но увязали в середине пути в бюрократических и прочих сложностях. Выпускали за рубеж, кстати, по одному, без семьи, чтобы не было искушения сбежать. В «Бриллиантовой руке» этот момент новое поколение не понимает: почему Семён Семёнович едет в Турцию без жены и без детей. Вот, собственно, потому и едет, что может оставить на Родине семью в качестве гарантии своего возвращения. Был бы холостым, путёвки не получил бы. Старая советская традиция: ещё в Гражданскую войну большевики регулярно брали в заложники семьи офицеров и военспецов, чтобы тем не пришло в голову из Красной Армии сбежать.

Сразу даю ссылку на полное собрание сочинений Ленина, так как опыт показывает, что в комментариях затребуют доказательств. Том 50, страница 34 (ссылка, скан):

Записка В. И. Ленина Э. М. СКЛЯНСКОМУ

8 июня 1919 г., 2:30 ночи.

Товарищ Склянский! Только сейчас получил телеграмму Сталина и Зиновьева. Надеюсь, Вы уже дали распоряжение (необходимо! крайность! 1/2 или 2/3, т. е. 2 полка с Архангельского фронта, 1 с Восточного) и уже ответили Зиновьеву. Если нет, телефонируйте ему.

Взятие Ижевского позволяет больше взять с Востока (конечно, с южной группы Востока).

Ответьте мне.

Надо усилить взятие заложников с буржуазии и с семей офицеров — ввиду учащения измен. Сговоритесь с Дзержинским.

Мелъничанскому дайте (за моей подписью) телеграмму, что позором было бы колебаться и не расстреливать за неявку.

Белобородову (тоже), что надо не “сбить”, а уничтожить противника и ответить точно, где, сколько взято, какие станицы, что и как очищено.

Ваш Ленин.

Простите за повтор хорошо известных фактов — в качестве предисловия нужно было всё это проговорить и доказать, так как в противном случае спор в комментариях немедленно ушёл бы в отрицание очевидного.

Теперь интересное: факт, который тоже очевиден, но про который редко вспоминают. По своему составу Белая армия была… народной, практически рабоче-крестьянской. Во время Гражданской войны две воюющих армии, Белая и Красная, имели один и тот же состав — простой русский народ под управлением опытных царских офицеров. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):

Накануне Первой мировой среди офицеров дворян было чуть больше половины, причём только 3% офицеров имели хоть какую-то недвижимость…

…В течение войны офицерами стали 260 тысяч человек (минимальная оценка): 70% — из крестьян, 25% — рабочие и мещане. Именно они составили абсолютное большинство офицерства Белой армии…

…Абсолютное большинство белого офицерства — люди, выдвинувшиеся за годы Первой мировой войны благодаря личному мужеству и способностям…

…Цифры показывают, что большинство воевавших с двух сторон были представителями одних и тех же классов и сословий…

…бывшие офицеры, иначе говоря, профессионально подготовленные военные, составляли в Красной Армии более 92 процентов командующих фронтами, 100 процентов начальников штабов фронтов, более 91 процента командующих армиями, более 97 процентов начальников штабов армий, почти 89 процентов начальников дивизий и 97 процентов начальников штабов дивизий. Штабные должности всех уровней от Высшего военного совета до батальона в Красной Армии замещались бывшими офицерами практически полностью…

Известное противопоставление, согласно которому во время Гражданской войны рабочие с крестьянами (красные) воевали против помещиков и капиталистов (белых) не выдерживает проверки фактами. Воевали брат против брата, сын против отца. Рабочие против рабочих, крестьяне против крестьян, офицеры против офицеров.

При этом «бывшим» на службе у Красных приходилось туго — требование Ленина брать больше заложников объяснимо. Если дворянин Тухачевский прошёл Гражданскую без арестов и был расстрелян только в 1937, то, например, Алексея Щастного революция покарала значительно быстрее. Сын офицера-артиллериста, начал карьеру на флоте с низов, сделал быструю карьеру благодаря смелости и военным заслугам в войнах против Японии и Германии. В октябре 1917, будучи уже капитаном первого ранга, поддержал большевиков, которые и поставили его командовать Балтийским флотом.

Командиром Алексей Щастный был талантливым, что особенно ярко проявилось во время знаменитого Ледового похода. Немцы и финны почти захватили советские корабли, однако в ходе сложнейшей операции товарищ Щастный спас флот, в несколько этапов перебазировав его в Кронштадт. Несмотря на революционный бардак, ему удалось не потерять ни одного из 236 кораблей, среди которых были 6 линкоров, 5 крейсеров и 59 эсминцев. Для справки, это очень большие силы. Достаточно сказать, что после революции навык строительства линкоров был надолго утерян: Сталин дважды пытался построить советские линкоры, но так и не преуспел.

Так вот, в качестве награды за блестящую и очень важную для молодой республики операцию Алексей Щастный был… арестован Львом Троцким и после короткого разбирательства приговорён к расстрелу как контрреволюционер. Приговор привели в исполнение латышские стрелки (ссылка). Суть опасений товарища Троцкого заключалась в том, что Алексей Щастный набрал слишком большую популярность среди подчинённых, мог бы стать опасным лидером восстания, если бы захотел.

Пожалуй, осталось только упомянуть, что Красная Армия регулярно воевала против тех, кого буржуазией назвать при всём желании нельзя.

К примеру, в ходе Ярославского восстания, когда большевики сожгли дотла исторический центр города, их противниками были их же вчерашние товарищи, организация террориста Бориса Савинкова. Во время Тамбовского восстания против большевиков поднялись крестьяне — они собрали урожай в 12 млн пудов, а Ленин потребовал сдать государству 11,5 млн пудов, что означало для тамбовщины опустошительный голод. Кстати, это восстание жестоко подавил как раз дворянин Тухачевский.

Во время Кронштадтского восстания против большевиков выступили те самые революционные матросы, которые так романтично смотрелись со своими пулемётными лентами на иллюстрациях в советских учебниках. Наконец, Ижевско-Воткинское восстание стало восстанием рабочих, пролетариата. Очень характерно, что главным требованием восставших рабочих было не восстановление монархии, а передача власти всенародно избранному Учредительному собранию. Это восстание большевики тоже подавили силой. Жутковатый штрих: в назидание жителям Ижевска после расправы над рабочими одну из главных улиц города переименовали в улицу Красного Террора.

Подведу итог

Как я показал выше, известный миф об армии помещиков, лавочников, фабрикантов и дворян не выдерживает даже минимальной проверки. Белая армия по своему социальному составу не отличалась от Красной — рабочие, крестьяне, военные и моряки. Воевали белые не за свои капиталы или сословные привилегии — у них не было ни того, ни другого. Основной мотивацией белых была или защита Родины, лозунг «Единая и неделимая Россия», или банальное желание защититься от страшной власти большевиков.