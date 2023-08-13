 

“Что с ним делать – я не знаю”: знаменитый певец разоблачил SHAMAN

13.08.2023, 16:00, Разное
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Музыкальное творчество молодого артиста не всегда отвечало интересам государственных структур, поэтому раньше его выступления не пользовались спросом. Петь в кабаках для богатых клиентов для него было естественной необходимостью, чтобы иметь доход. SHAMAN пытался пробиться на эстраду, но сразу несколько конкурсов провалил в силу несовершенства.

Нашумевшее шоу “Голос” не стало исключением. На слепых прослушиваниях ему дали шанс не все наставники. Сидя в жюри, Леонид Агутин сказал свое “нет”. Сейчас исполнитель хита “Босоногий мальчик” до сих пор придерживается мнения, что SHAMAN получил отказ заслуженно.

“Я много к кому не повернулся… Голос сильный, но направление его пения, да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Он народник, я не говорю, что это плохо, это замечательно. Но народница у нас – Пелагея. Голос мощный, базара нет. Но что с ним делать – я не знаю”, – оценил SHAMAN Леонид Агутин.

Авторитетный мужчина осторожно разоблачил молодого коллегу, вокруг которого ныне складывается культ. Ничем, кроме вокала, Ярослав Дронов не впечатлил артиста. На конкурсе было много более достойных участников. Леонид Агутин намекнул на заурядность выступления SHAMAN и его однобокость.

“Я в голосе Ярослава не услышал, что он музыкант. Звучал он как наученный народник, который по нотам поет”, – вынес вердикт эстрадный гений.


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