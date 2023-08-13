 

Силовики: мужчина, бросивший коктейль Молотова в офис Банка России, действовал не по указке мошенников, а по личной инициативе

13.08.2023, 15:33, Разное
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Столичные силовики опровергли появившуюся в популярных телеграм-каналах информацию о том, что 45-летний Валерий из Коломны пытался поджечь здание Банка России на Неглинной улице по указке украинских телефонных мошенников.

Война в УкраинеСледствие установило, что мужчина действовал по личной инициативе.

Правонарушитель рассказал, перед своим поступком ознакомился с аналитикой в ведущих СМИ. Выслушав экспертов, он подсчитал возможную инфляцию в течении ближайших месяцев, а также перевёл свою зарплату строителя в доллары. После этого Валерий сделал коктейль Молотова и бросил его в здание Центробанка. Из-за нарушенного технологического процесса жидкость не воспламенилась, а сам злоумышленник был задержан на месте.

В ближайшее время мужчину ожидает суд – ему грозит срок от 5 до 10 лет.

– Буду просить десятку, – заявил подозреваемый, – хоть за еду не надо волноваться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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