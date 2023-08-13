Силовики: мужчина, бросивший коктейль Молотова в офис Банка России, действовал не по указке мошенников, а по личной инициативе

Столичные силовики опровергли появившуюся в популярных телеграм-каналах информацию о том, что 45-летний Валерий из Коломны пытался поджечь здание Банка России на Неглинной улице по указке украинских телефонных мошенников.

Следствие установило, что мужчина действовал по личной инициативе.

Правонарушитель рассказал, перед своим поступком ознакомился с аналитикой в ведущих СМИ. Выслушав экспертов, он подсчитал возможную инфляцию в течении ближайших месяцев, а также перевёл свою зарплату строителя в доллары. После этого Валерий сделал коктейль Молотова и бросил его в здание Центробанка. Из-за нарушенного технологического процесса жидкость не воспламенилась, а сам злоумышленник был задержан на месте.

В ближайшее время мужчину ожидает суд – ему грозит срок от 5 до 10 лет.

– Буду просить десятку, – заявил подозреваемый, – хоть за еду не надо волноваться.

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