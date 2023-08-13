Невролог Ерохин предупреждает о вреде скрещенных ног для сердца

Многие из нас обычно садятся, скрещивая ноги, не подозревая о возможных последствиях. Невролог Владимир Ерохин, в интервью с «МедикФорум», раскрывает, как эта привычка влияет на наше здоровье.

При сидении на стуле мы, зачастую, автоматически скрещиваем ноги – будь то в коленях или в лодыжках. Однако исследования подтверждают, что скрещивание ног в области коленей может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, повышая кровяное давление.

Невролог объясняет, что такая поза приводит к сдавливанию вен, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердце. Сердечный мускул вынужден работать с повышенным напряжением, чтобы обеспечить нормальное кровообращение. Это может способствовать повышению артериального давления.

Но проблемы не ограничиваются только сердцем. Сидение со скрещенными ногами также искривляет таз, создавая неправильное положение бедра. Это, в свою очередь, может замедлить движение крови в нижних конечностях, увеличивая риск образования тромбов.

Постоянное сидение со скрещенными ногами может вызвать долгосрочные изменения в мышцах и костях тазовой области. Важно понимать, что чем чаще мы прибегаем к этой позе, тем больше вероятность появления проблем.

Еще одним негативным последствием привычки сидеть со скрещенными ногами является смещение верхней части позвоночника – шеи и плеч. Это может привести к дискомфорту и болям, так как позвоночник старается уравновесить тело над тазом. Неравновесие ведет к нарушению осанки и неравномерному развитию мышц спины и таза. С течением времени это может даже привести к развитию сколиоза и других деформаций позвоночника.

Таким образом, стоит помнить о здоровье своего сердца и позвоночника, избегая сидения со скрещенными ногами слишком часто. Оптимальное положение при сидении поможет поддерживать правильное кровообращение и уберечь от нежелательных осложнений.