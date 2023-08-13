Компания, создавшая «великий китайский файрвол», объявила о наборе 50 тысяч сотрудников со знанием русского языка

Компания Meiduo, создавшая и поддерживающая «великий китайский файрвол», объявила о создании микро-подразделения численностью в 60 тысяч человек с возможность выездной работы.

Около 10 тысяч человек будут переведены с других направлений, а ещё 50 тысяч предстоит набрать.

На работу будут приоритетно принимать людей, владеющих русским языком, а остальным предложат пройти ускоренные курсы – две недели на освоение разговорного русского, ещё две недели на литературный язык. Суммарно – 480 часов обучения с финальным экзаменом, на котором потребуется наизусть прочитать главу одного из романов русской классики, написать повесть длиной в 250 тысяч знаков, а также победить носителя языка в конкурсе скороговорок.

Чем именно будут заниматься сотрудники нового подразделения, не разглашается. Известно, что они должны иметь прививку от COVID-19, сертификат благонадёжности, разрешающий выезд за границу, а также здоровую печень.

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