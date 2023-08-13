Малахов показал пропавшую звезду “Моей прекрасной няни” на видео

Популярный в начале века сериал “Моя прекрасная няня” помнят и пересматривают до сих пор. Комедийный роман одинокой брюнетки Виктории Прутковской и богатого вдовца Максима Шаталина покорил публику искренностью и простотой. На сьемках Анастасия Заворотнюк максимально располагала к себе зрителя.

Экранная скандалистка “жаба Аркадьевна”, которую сыграла Ольга Прокофьева, получала гораздо меньше хвалебных отзывов. Артистка мастерски сыграла хитрого отрицательного персонажа, хотя по натуре мягкая и доброжелательная особа. Очарованием знаменитости проникся Андрей Малахов и даже звал ее на свое шоу “Привет, Андрей”.

Однако звезда сериала “Моя прекрасная няня” почему-то давно перестала появляться на этой программе. А затем пропал и сам ведущий. Наверняка это связано с порой отпусков, когда съемки ставят на паузу.

Однако включать телевизор ради Андрея Малахова не перестали, поэтому он пустил в эфир архивный выпуск программы. В субботу он снова показал Ольгу Прокофьеву во всем ее очаровании.

Программу посвятили композициям 70-х, она была снята весной минувшего года. Когда Валерий Павлов начал исполнять песню “Остановите музыку”, народ пустился в пляс, а Ольга Прокофьева скромно сидела на стуле. Тогда артист поднял звезду “Моей прекрасной няни” приглашением на танец, парочка закружилась в эйфории гармонии и улыбок. Андрей Малахов собрал на проекте похожих по духу людей, поэтому они прекрасно дополнили друг друга.