Рупор кремлевской пропаганды: Пока сирийская земля не будет обчищена

Пока сирийская земля не будет обчищена

Отряды ополченцев арабских племён, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трём военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.

Об этом информирует Fars News Agency.

Информации о возможных жертвах или повреждениях объектов не поступало.

По данным агентства, сирийские бойцы заявили, что продолжат разрушать опорные пункты американских войск, «пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов».

Ранее на военной базе США в сирийской провинции Хасеке произошли взрывы.

https://russian.rt.com/world/news/1187305-siriya-ssha-obstrel – цинк

Для тех, кто жаловался, что американские базы в США не обстреливают.

Периодические обстрелы с помощью кустарных ракет и БПЛА продолжаются.

Как правило, этим занимаются различные иранские прокси. Кампания ответных ударов США по иранским прокси в западном Ираке и восточной Сирии остановить этот процесс никак не может. Иран слабо чувствителен к потерям и его присутствие лишь возрастает. Проблем с вербовкой новых кадров для "Оси сопротивления" нет.

Аналогичным образом иранские прокси регулярно нападают на логистические конвои и американские базы в Ираке, особенно за пределами Иракского Курдистана.

Собственно, околонулевой результат кампании ответных ударов и досаждающая активность иранских прокси в Ираке и Иране, заставляют США озвучивать угрозы попытаться перекрыть границу из Ирака в Сирию, чтобы разрушить сухопутный коридор Тегеран-Бейрут. С практической точки зрения это достаточно проблематичная задача, даже при прямом вмешательстве, а сама угроза приведет не к снижению атак, а к их активизации, так как для Ирана сухопутный коридор в Ливан является стратегическим приоритетом, поэтому попытки его перекрыть приведут лишь к активизации боевых действий в районе сирийско-ираской границе и более активным ударам по американским базам. В принципе, такая попытка США вполне устроила бы Россию, но полагаю, США такого подарка нам сейчас не сделают. Тут еще интервенцию в Нигер надо поддерживать.

PS. Стоит отметить, что вчера в КСИР заявили, что обвинения Ирана в том, что он представляет угрозу для стран региона безосновательны. Иран, по словам КСИР, представляет угрозу лишь для США, НАТО и сионистского образования, а США является движущей силой мирового пиратства и разбоя.

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