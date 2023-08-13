 

Искусственный интеллект ChatGPT успешно сдал экзамен по биологии

13.08.2023, 12:30, Разное
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Сооснователь Microsoft, Билл Гейтс, поделился впечатлениями о том, как искусственный интеллект модели ChatGPT справился с экзаменом по биологии на отлично. Это произошло во время второго выпуска подкаста “Unconfuse Me”.

Во встрече с генеральным директором Khan Academy, Салом Ханом, Гейтс поделился наблюдениями, что в августе 2022 года он лично наблюдал за тем, как чат-бот с искусственным интеллектом, ChatGPT, проходил экзамен. И, как результат, модель достигла максимального балла.

“Это было впечатляющее доказательство потенциала искусственного интеллекта, которое я видел в своей жизни,” подчеркнул миллиардер. Гейтс также отметил неожиданность быстрого прогресса технологии. Он предполагал, что такой успех станет возможным через несколько лет, но ChatGPT потребовался всего два месяца для успешной сдачи экзамена, как рассказал бизнесмен.

“До сих пор я поражен тем, насколько хорошо ChatGPT справился тогда,” – заключил Гейтс.

Билл Гейтс активно поддерживает развитие и внедрение искусственного интеллекта во все сферы человеческой деятельности. Тем не менее, он признает, что у искусственного интеллекта есть свои недостатки, которые могут представлять угрозу для человечества. Тем не менее, он убежден, что отказываться от использования искусственного интеллекта было бы подобно попыткам “запретить калькулятор”.


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