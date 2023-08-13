 

Министерство коммуникаций Ирака разблокировал Telegram после соглашения с компанией

13.08.2023, 8:45, Разное
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Министерство коммуникаций Ирака объявило о намерении разблокировать мессенджер Telegram в воскресенье, 13 августа. По информации РИА Новости, это решение было принято после достижения соглашения между властями страны и владельцами мессенджера.

Компания-владелец Telegram согласилась удовлетворить требования органов безопасности Ирака, касающиеся утечки личных данных граждан. В результате, компания выразила готовность раскрыть стороны, ответственные за данную утечку. Кроме того, она подтвердила готовность активно сотрудничать с властями страны.

Представители Министерства коммуникаций Ирака подчеркнули, что их намерения не нарушают свободу выражения мнений. Однако они подчеркнули, что обязательства социальных сетей и их владельцев соблюдать законы страны являются важным аспектом.

В начале августа Министерство коммуникации Ирака объявило о временной блокировке Telegram на территории страны. Это решение было принято в ответ на требования местных властей, обеспокоенных вопросами национальной безопасности и конфиденциальности личных данных граждан. Ранее также стало известно о случаях кражи данных пользователей WhatsApp хакерами.


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