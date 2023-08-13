Роскомнадзор подтверждает отсутствие блокировок иностранных поисковых сервисов в России

Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивалась в России, заявил Роскомнадзор. В ответ на сбой в функционировании Google, ведомство предостерегает, что вопросы доступности сервисов компании следует обсуждать непосредственно с ней.

В начале августа, сервис Downradar зафиксировал неполадки в функционировании Google на территории России. В основном, наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Москве — 385 инцидентов, на втором месте Санкт-Петербург с 161 случаем, а на третьем — Казань с 80 случаями сбоев. Также пользователи из Киева рассказали о 20 инцидентах сбоев.

Ранее сообщалось, что газета “Коммерсантъ” опубликовала информацию о блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для нескольких российских компаний, которые попали под санкции США. Инсайдеры издания утверждают, что массовая блокировка началась ночью 10 августа. В результате этого действия компании, использующие Google Workspace для хранения данных (корпоративная почта, документы, диск и другие), могут столкнуться с потерей информации, если не сделали резервное копирование на альтернативные платформы.