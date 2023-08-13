 

Ворующий у кота еду утенок рассмешил народ

13.08.2023, 6:05, Разное
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Один из пользователей “Ютуб” опубликовал забавное видео, на котором рыжий кот спокойно поедает свой обед. И вдруг в кадр влетает белый утенок. Он моментально начинает сметать еду, которую положили для котенка.

Самое интересное, что рыжий не обращает на вора никакого внимания, продолжая трапезу. Утка буквально за несколько секунд “сметает” почти все с тарелки.

Народ в комментариях удивляется выдержке кота. Поведение животных насмешило пользователей Сети.


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