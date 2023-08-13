Рупор кремлевской пропаганды: Попытка обстрела Крымского моста
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ПВО ВС РФ сбили 2 ракеты, которыми ВСУ пытались атаковать Крымский мост. Предположительно атака осуществлялась переделанными ракетами С-200.
Во время атаки в районе моста включали установки задымления. Противник продолжает попытки задействовать С-200 для обстрелов в направлении Ростова и Керченского пролива.
PS. В ходе вчерашнего удара гиперзвуковыми ракетами в аэропорту Жуляны уничтожен еще один ЗРК "Пэтриот"
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет