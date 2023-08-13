 

Названа причина, по которой мужчины не занимаются своими детьми

13.08.2023, 2:25, Новости дня
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В чем же может быть причина такого поведения мужчин? По словам психолога Натальи Наумовой, возможно, молодой папа просто не знает, чем можно заняться с ребенком, ведь в детстве он сам не дополучил отцовского внимания.

Как говорится, в России две беды: отец ушел из семьи и отец не ушел из семьи. Высока вероятность, что ребенок, выросший без мужской фигуры, поведение которой можно использовать как руководство к действию, просто не будет понимать, как вести себя со своими детьми.

Мужчин, недополучивших внимания от своих отцов, также могут пугать крики, шум и ссоры детей. Именно поэтому отцы семейств стараются задержаться на работе, найти занятия где-то вне дома.

В таких ситуациях, отмечает Пятый канал, важно, чтобы мужчина понял и осознал проблему. Порой для этого может потребоваться помощь специалиста – например психолога. Возможно, он поможет молодому отцу пережить и принять свои детские переживания, чтобы понять, как правильно взаимодействовать с собственным ребенком.


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