Мнение: КамедиКлаб – пародия на Соловьева и Скабееву

Грешен, только что случайно через ФБ узнал о существовании этого видео. Оно вышло на ТНТ в марте 2022 года, а потом – видимо, “от греха” – канал ТНТ удалил это видео со своего сайта и вообще начал делать вид, что его никогда не было.

А пародия не только злая и довольно остроумная – она еще и как бы иллюстрация моей теории насчет “Русским не нравится жить в России”, поскольку сделана ровно на эту тему. Собственно, поэтому я и решил найти ее следы в легальном Рунете, без vpn… и нашел, в таком диковинном месте, как Mail.ru. На Ютубе, между прочим, тоже нет. На сайты типа Одноклассников ее тоже выкладывали, следы ведут – но самого видео уже нет.

Эту копию, наверно, тоже быстро удалят. Так что – спешим смотреть!