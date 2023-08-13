 

Мнение: КамедиКлаб – пародия на Соловьева и Скабееву

13.08.2023, 1:15, Разное
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Грешен, только что случайно через ФБ узнал о существовании этого видео. Оно вышло на ТНТ в марте 2022 года, а потом – видимо, “от греха” – канал ТНТ удалил это видео со своего сайта и вообще начал делать вид, что его никогда не было.

А пародия не только злая и довольно остроумная – она еще и как бы иллюстрация моей теории насчет “Русским не нравится жить в России”, поскольку сделана ровно на эту тему. Собственно, поэтому я и решил найти ее следы в легальном Рунете, без vpn… и нашел, в таком диковинном месте, как Mail.ru. На Ютубе, между прочим, тоже нет. На сайты типа Одноклассников ее тоже выкладывали, следы ведут – но самого видео уже нет.

Эту копию, наверно, тоже быстро удалят. Так что – спешим смотреть!

Источник: Размышления вольного социолога


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