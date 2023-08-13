 

В Ставрополе нашли метод, как ускорить работу неиросетей

13.08.2023, 1:00, Разное
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Новые технологии и разработки становятся все более популярными во многих сферах нашей жизни. Нейросети, являющиеся одной из базовых составляющих искусственного интеллекта, используются для решения самых различных задач – от распознавания образов до анализа данных.

Однако, работа с нейросетями требует значительных вычислительных ресурсов и может занимать много времени. В свете этого, исследователи и разработчики в Ставропольском вузе представили новый способ ускорения работы, что может привести к существенному улучшению их эффективности и применимости.

Основным новшеством было внедрение метода обучения с подкреплением. Он основан на том, что нейросети обучаются на основе получаемых откликов на свои подсказки. Вместо того, чтобы тренировать сеть на большом количестве данных заранее, результаты используются для генерации новых образцов данных, которые затем применяются для дальнейшего обучения. Таким образом, сама нейросеть улучшает себя в результате взаимодействия с окружающей средой.


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