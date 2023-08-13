Мнение: Почему «сломался» Google?

Пишут, что 12 августа в России произошел сбой в работе Google Наиболее сильные неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. ТАСС уточнил, что на 17:27 было зафиксировано 496 сбоев в работе поисковой системы.

Возможно, что это случайное совпадение, но именно 12 августа в России перестало открываться зеркало сайта «Новой газеты» на домене ampproject.com (принадлежит Google) у читателей, которые не пользуются VPN.

Из заявления редакции «Новой»:

«Можем подтвердить, что дело не в технических проблемах — это следствие точечной ползучей блокировки всех платформ, на которых публикуется контент «Новой». В данном случае, чтобы лишить россиян возможности читать наши материалы без подключения специальных сервисов, власти РФ заблокировали «кусочек Гугла».

AMP-версии страниц сайта — это технология Google, которая значительно ускоряет загрузку контента читателям со смартфонами, которые пользуются Google сервисами (поисковиком и рекомендательной системой Google Discover) — за счет того, что весь этот контент Google забирает на свои сервера.

В агрегаторе данных реестров заблокированных ресурсов мы обнаружили запись, что домен ampproject, через который проходил контент сайта «Новой газеты» для отображения в AMP-страницах, был заблокирован 11 августа по требованию неуказанного госоргана.

Редакция считала и считает все блокировки наших ресурсов незаконными. И воспринимает эти блокировки, равно как и лишения проектов «Новой газеты» статуса СМИ — актом грубой цензуры, воплощением недоверия властей собственным гражданам. Россиян снова лишают конституционного права на независимую информацию».

Отсюда

Эти событий могут быть связаны? Блокировали «кусочек Гугла», а в процессе работы то ли из-за криворукости, то ли специально могли «поломать» и весь Google? Или не могли? Может, это было что-то типа «разведки боем»? Что бы посмотреть, устоит Google или не устоит? Могут российские IT-специалисты заблокировать Googleв России? Или не могут?

Или эта версия чересчур конспирологична?

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