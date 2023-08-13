Мнение: Избыток гуманитариев, «налог идиотами» и новая тактика мошенников

1. Ещё к вопросу о дефиците рабочих в России и об избытке гуманитариев. В некоторых регионах России диспропорции на рынке труда приобрели уже пугающий характер. Блогер monetam цитирует по этому поводу Жюльена Стебо (ссылка):



Обнародовали списки самых дефицитных профессий в нашей родной Челябинской области. Жутко не хватает маляров и токарей (0,7 активных резюме на 1 вакансию), поваров (0,8), дворников, слесарей и сварщиков (по 0,9 резюме на вакансию). А ещё разнорабочих, автомехаников, машинистов, администраторов магазинов и уборщиков.

Ну а лидерами, с 0,6 на одну вакансию, стали… барабанная дробь – врачи!

Зато [очень много] директоров юридических департаментов, режиссеров – более 50 на 1 вакансию, промоутеров, арт-директоров, бизнес-аналитиков, журналистов, психологов, переводчиков – более 30 резюме на вакансию.

Некоторые скажут: «повысьте зарплаты, и дефицит исчезнет». Отчасти это правда, конечно. Но если повысить зарплату повару, надо будет повысить и стоимость еды в кафе. А будут ли её покупать по новой цене — большой вопрос.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Я, ув. друзья, в юности отдал десять лет уголовной журналистике. В частности мне довелось беседовать в 90-х с людьми, взятыми за ***у на кражах, ограблениях, избиениях, групповых изнасилованиях и преступлениях похуже — и с дичайшим изумлением узнавших, что они сядут на 7, 9, 15 лет.

Каждый раз меня глубоко впечатляло, как именно они объясняли, почему их угораздило:

— Я думал, никто не узнает

— Я не собирался ничего такого делать

— Я думал, это ничего страшного

— Я вообще не думал. Это было весело

Мы почти каждый день сегодня читаем об очередных идиотах, которые, пообщавшись с телеграмом, соглашаются поджечь релейный шкаф за 5 тыр или даже амбициозно собирают рюкзак, чтоб отправиться воевать с обидевшей их Родиной.

Некоторые, возможно, думают, что в загадочные души этих идиотов имеет смысл заглянуть, увидеть в них какую-нибудь общественную проблему и как-то её осмыслить.

Не надо. Там нечего осмыслять.

Потому что они просто идиоты. Это те же самые люди, что воруют мамины деньги и инвестируют их в крутые пирамиды. Это те же самые люди, что на запрос анонима вконтактике «Привет ты красивый давай замутим виртик» расчехляют свои половые признаки и потом опять-таки воруют мамины деньги, чтобы их мастурбация не была слита в сеть.

Каждое поколение платит своебразный налог идиотами, в которых сочетаются легкомыслие и вера в себя.

Добавлю от себя, что ровно то же самое относится и к оппозиционерам, причём как к самым матёрым, с куратором в посольстве США, так и к кухонным ворчунам. Когда большевики начали жесточайше расправляться со всей этой публикой в 1918-1919 годах, они тоже были изрядно удивлены.

3. Международные мошенники теперь стараются не только ограбить россиян, но и подбить их на опасные преступления (ссылка):

Новая тактика телефонных мошенников с Украины: не только похищают деньги россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и терактов. Главное:

— в МВД заявили, что большинство жертв — пожилые люди;

— аферисты, как правило, сначала лишают людей денег, а потом пытаются подтолкнуть их к совершению преступления;

— к примеру, людям угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Заканчивается это всё требованием поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры;

— кроме того, россиянам напрямую предлагают совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение;

— в Генпрокуратуре отметили, что по времени звонки совпадали с датами успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО;

— атаки на военные и стратегически важные объекты расцениваются как диверсия или теракт, за их совершение может грозить до 20 лет тюрьмы.

Напомню, в современном интернете практически нет границ. Мы наблюдаем начало новой недоброй эпохи — вероятно, с каждым годом подобного будет становиться всё больше. Впрочем, конкретно у России положение неплохое: в том числе по той причине, что мы имеем редкую возможность воздействовать на мошенников при помощи физической силы.

Кстати, как полагаете, собирает ли государство базу голосов мошенников? Если да, то скоро этой публике придётся очень несладко.