 

70 лет назад провели испытания термоядерной бомбы в нашей стране

12.08.2023, 23:47, Разное
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70 лет назад, в ночь с 12 на 13 августа 1953 года, состоялось историческое событие: испытание первой советской термоядерной бомбы РДС-6с. Этот мощный испытательный взрыв стал подтверждением для мира того, что Советский Союз достиг значительного прогресса в области ядерных технологий.

Эксперимент проводился на испытательном полигоне Семипалатинского казахского радиологического научного центра в Казахстане. В ходе них бомбой РДС-6с было высвобождено огромное количество энергии, которое превысило все ожидания ученых.

Испытание термоядерной бомбы было частью масштабной программы разработки ядерного оружия в СССР. Ученые из различных научных институтов, лабораторий и академий объединили свои усилия, чтобы достичь этой сенсационной цели. Были преодолены огромные технические и научные препятствия, и результатами этой работы стал успешный тест РДС-6с.


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