 

Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают

12.08.2023, 22:44, Новости дня
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Невероятно, но факт: каждый год одно и то же — небо голубое, трава зеленая, в соцсетях обсуждают бывшую и нынешнюю жену Игоря Николаева. Бытует миф, что Наташа Королева все еще любит артиста, причем взаимно. Кроме того, по мнению сплетников, Юлия Проскурякова не дотягивает до уровня исполнительницы хита “Желтые тюльпаны”.

Однако рычагом для появления слухов служит не только личная жизнь знаменитостей. Российские чемпионки Алина Загитова и Евгения Медведева по сей день пожинают плоды соперничества на Олимпиаде в Пхенчхане. Оценивать и сопоставлять двух девушек решили из-за спортивной карьеры, которую они выбрали. Народ делится на два лагеря и не может решить, какая фигуристка лучше другой.

Регулярно перемывают кости и членам королевской семьи Британии. Кейт Миддлтон и Меган Маркл сравнивают потому, что обе они вышли замуж за принцев. Даже после того, как первая получила статус принцессы Уэльской, а вторая так и осталась герцогиней Сассекской, поклонники спорят, кто кого обошел и почему.

Пришлось стать жертвами сплетен бывшей и нынешней участницам группы “Artik & Asti”. Когда певица Анна Асти оставила солиста проекта и начала сольную карьеру, он не растерялся и нашел партнершу с не менее яркими вокальными данными. Севиль Велиева стала исполнять хиты в той же манере, что и ее предшественница. Причем публике показалось, что у них похожи голоса.

Наташа Королева и Юлия Проскурякова, Алина Загитова и Евгения Медведева, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, Анна Асти и Севиль Велиева… Выдержке этих звезд можно только восхищаться. Главное, что они всегда остаются собой, не воспринимая ярлыки, которые на них навешивают.


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