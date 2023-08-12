 

Отечественные ученые запустили миссию на луну

12.08.2023, 22:35, Разное
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Великое событие отмечает современная РФ – запуск первой за 50 лет миссии на Луну. Это важный шаг в исследовании космоса и стратегического развития российской космической индустрии.

В марте 2022 года российская космическая агентство “Роскосмос” объявило о планах отправить пилотируемую миссию на Луну, научно-исследовательский корабль получил название “Лунар”. Это смелое предприятие широко поддерживается народом и вызывает огромный интерес как внутри страны, так и за ее пределами.

Миссия на Луну РФ является частью глобальной космической программы, целью которой является изучение лунной поверхности, проведение научных исследований и развитие возможностей человека для жизни и работы в космической среде. “Лунар” будет оснащен специализированными научными инструментами, а также системами, необходимыми для обеспечения безопасности пилотируемой миссии.


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