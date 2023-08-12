 

В Египте нашли останки древнего кита

12.08.2023, 22:35, Разное
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Останки самого маленького древнего кита, обнаруженные в Египте, представляют собой настоящее археологическое открытие и добавляют новые главы в палеонтологическую историю морских млекопитающих. Эти фоссилизированные кости позволяют ученым реконструировать прежние экосистемы и расшифровать историю эволюции китов.

Киты, как известно, являются одними из крупнейших морских млекопитающих в мире, но их предки были гораздо меньшего размера. Новая находка в Египте позволяет ученым представить себе, как эти морские существа выглядели более 40 миллионов лет назад.

Останки были обнаружены в районе западного побережья Египта во время раскопок археологической группы, занимающейся исследованием древних морских образований. Ученые столкнулись с невероятным удивлением, когда обнаружили редкие кости этого маленького кита, которые были в отличном состоянии сохранности.


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