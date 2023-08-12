Матовый лак и форма трапеции: какие варианты маникюра устарели

Маникюрные тренды быстро меняются. Все то, что было модно еще недавно, сегодня уже выглядит неактуальным. Некоторые тенденции дизайна ногтей не выдерживают проверки временем. Мы расскажем, какие варианты маникюра устарели. Это поможет вам избежать старомодного нейл-арта.

Слишком длинные и острые ногти

Длинные и острые ногти-стилеты оказались временной тенденцией, которая быстро исчезла. Носить их очень неудобно, да и выглядят они безвкусно.

Ногти “балерина”

Эта форма ногтей напоминает пуанты балерины. Когда-то она была популярна среди модниц, но сейчас уже считается моветоном. Как и стилеты, эта форма плохо подходит для повседневной жизни.

Трапециевидные ногти

Трапециевидные ногти с тупым и расширяющимся кончиком выглядят грубовато. Такая форма осталась в прошлом, так как она смотрится неестественно, а современные тенденции стремятся к натуральности и минимализму.

Слишком сложный, вычурный или объемный декор

Слишком сложный и вычурный декор давно уже устарел. Если вы придерживаетесь модных идей, то избегайте крупных блестящих стразов, больших аппликаций и объемных лепных деталей. Такой избыток украшений выглядит дешево.

Изображение персонажей из мультфильмов

Если вы уже давно вышли из подросткового возраста, то избегайте нейл-арта с мультяшными героями. Это выглядит инфантильно и смешно. При этом создание подобных рисунков может быть довольно дорогостоящим.

Кружевные узоры

Еще недавно модницы создавали на ногтях замысловатые кружевные узоры. Такой дизайн казался женщинам утонченным и изысканным. Но сейчас он выглядит слишком сложным и устаревшим. Замените кружево на более лаконичный рисунок, состоящий из точек и полос.

Матовое покрытие

Популярность матового лака была недолгой. Это связано с тем, что такое покрытие имеет немало недостатков. Оно быстро тускнеет и пачкается. Поэтому лучше отдавать предпочтение более практичным вариантам.

Классический френч

Французский маникюр считается вечной классикой. Но сегодня его стандартный вариант с белым кончиком выглядит скучно. В последние годы появилось много более интересных идей френча. Попробуйте поиграть с цветом и формой “линии улыбки”.

Втирка

Нельзя сказать, что втирка совсем устарела. Но наносить ее на каждый ноготь уже не актуально. Такое покрытие лучше использовать в качестве акцента на одном из пальцев или комбинировать с однотонным лаком.

“Кошачий глаз”

Маникюр “кошачий глаз” сейчас уже выглядит устаревшим. Его переливы создавались с помощью магнита. Если вам нравится такой эффект, то лучше использовать голографические лаки.