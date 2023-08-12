В сердце человека нашли микропластик

Недавние исследования ученых привели к шокирующим результатам – в тканях человеческого сердца обнаружен микропластик. Эта новость вызвала не только общественный интерес, но и серьезные вопросы о последствиях, которые это может иметь для человеческого здоровья.

Микропластик – крошечные частицы пластмассы размером менее 5 мм, которые могут попадать в окружающую среду через различные источники, такие как мусор, текстильные волокна и животный корм. Они могут возникать из разложения больших кусков пластмассы или происходить от микрошариков и мельчайших частиц, добавляемых в некоторые товары, например, косметику или моющие средства.

Изучение образцов тканей сердца пациентов показало, что микропластик присутствует в них у большинства людей. Вопреки ожиданиям, эти частицы обнаружены не только внутрисердечно, но и внепутевых артериях, что указывает на то, что они могут попадать в другие органы через кровеносную систему.