Мини-микадо с челкой или «Твигги»: несколько способов изящно уложить короткие волосы

Короткие волосы являются очень удобными, выглядят круто и подходят доя совершенно любого образа, но только лишь до того момента, пока они не начнут отрастать. То есть в течение первых нескольких недель после стрижки можно чувствовать себя комфортно и не слишком заморачиваться с укладкой.

Однако, как только стрижка начинает отрастать, волосы становятся непослушными, и поэтому нужно их правильно уложить, чтобы выглядеть привлекательно. Короткая прическа является универсальным вариантом, с которым можно выглядеть как дерзко и круто, так и достаточно элегантно и роскошно.

Вот некоторые хорошие способы того, как уложить короткую прическу, чтобы выглядеть просто фантастически и очень стильно.

Маллет

Буквально несколько лет назад эта прическа просто заполнила все модные подиумы. Эта стрижка помогает выглядеть круто, помогая подчеркнуть при этом достаточно простой и непринужденный стиль. Это отличный вариант для создания модного и роскошного образа, который точно никого не оставит равнодушным.

Одним из преимуществ стрижки маллет является то, что она подходит совершенно всем. Если хочется отрастить волосы, то эта прическа как нельзя лучше подходит для этого. Нужно просто оставлять более длинные пряди на затылке и состригать их впереди и за ушами. Маллет хорошо сочетается с совершенно любым цветом волос. Это поможет придать образу некоторую наивность, но при этом сделать внешность более молодой.

Яркие и роскошные тона

Прежде чем отращивать длинные волосы и красить их в самые различные цвета, стоит немного поэкспериментировать и проявить свое творчество на коротких прядях. На коротких прическах просто прекрасно смотрятся самые различные цвета, от несколько аляповатых оттенков до мягких пастельных тонов, которые просто идеально подходят для лета.

В моде также довольно смелые разноцветные узоры и мозаики, такие как звезды, оригинальные цветы и многие другие рисунки, которые пользовались большой популярностью в начале тысячелетия. Можно экспериментировать и при этом не беспокоиться о том, что волосы будут выглядеть сухими, ломкими и безжизненными. Это отличная возможность попробовать самые различные яркие тона.

Ультракороткие волосы

Бритье головы, то есть сбривание волос до нескольких миллиметров является отличным способом отрастить здоровые естественные пряди. Очень важно сделать так, чтобы прическа выглядела просто потрясающе и стильно.

Если хочется отрастить более длинные волосы, то нужно регулярно делать стрижки и укладки для поддержания хорошего внешнего вида прядей. Важно придерживать естественности, чтобы выглядеть действительно потрясающе и роскошно.

Лохматая стрижка

Если нравится несколько бунтарский стиль, то нужно сделать так, чтобы волосы были длиннее на макушке и немного короче по бокам. Это позволит получить красивую и модную прическу в стиле панк. При этом стрижку можно укладывать самыми различными способами.

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Чтобы выглядеть более гламурно, нужно просто расчесать волосы и немного уложить их гелем или воском. В итоге стрижка будет выглядеть потрясающе. Такая прическа хорошо смотрится вместе с элегантным и роскошным нарядом. Это отличное решение для осени.

Мини-микадо с короткой челкой

Это довольно красивая и романтичная прическа, которая отлично подходит для зрелых женщин. Такая стрижка станет действительно идеальным решением, так как помогает придать прядям дополнительный объем. С ее помощью можно привнести в образ французский шик и изюминку.

Если делать мини-микадо на прямые волосы, то они должны быть идеально гладкими и заправленными за уши. Короткая челка помогает придать такой прическе несколько дерзкий вид и делает образ более свежим и привлекательным.

В стиле Твигги

Это довольно интересная и стильная стрижка, которая подразумевает под собой то, что волосы сострижены на затылке, а остальные пряди подстрижены прямо, чтобы они были длиной чуть ниже ушей.

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Это элегантная прическа, увековеченная иконой 60-х годов – Твигги. Она точно понравится всем тем, кто предпочитает ретро-тенденции. Чтобы стрижка не выглядела просто как шлем, стоит добавить несколько красивых бликов, которые будут на оттенок светлее, чем все остальные волосы. Это позволит добавить образу немного изысканности и притягательности.

Добавить стильные аксессуары

Иногда бывает так, что просто нет времени или настроения на выполнение слишком сложной укладки. Даже если волосы короткие, их можно быстро привести в порядок. Для этого можно просто использовать стильные и эффектные аксессуары.

Можно попробовать все, что угодно: от шарфов, повязанных тюрбаном, до ободков и заколок. Также с короткими волосами просто идеально сочетаются большие серьги. При этом чем смелее они будут, тем лучше.

Выбирая короткую прическу, нужно помнить о том, что она обязательно требует определенного ухода, чтобы выглядеть просто потрясающе. Именно поэтому важно регулярно делать укладку, чтобы придать образу индивидуальность и притягательность.